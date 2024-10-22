Оппозиция в Армении бойкотировала обсуждение в парламенте регламента комиссии по делимитации границы

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Армянские оппозиционеры отказались участвовать в обсуждении и принятии регламента комиссии по делимитации границы, назвав проект антиконституционным.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа Азербайджан и Армения согласовали и подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы. 26 сентября Конституционный суд Армении признал соответствующим Конституции регламент работы комиссии по делимитации. Члены парламентской комиссии в Ереване одобрили проект регламента работы комиссии вопреки возражениям оппозиционеров.

Регламент регулирует процессуальные вопросы, возникающие между двумя странами после подписания договора о госгранице. В него входят организационные работы по делимитации, принятие соответствующих документов, составление протоколов-описаний пересечения госграницы, составленные карты делимитации, а также работы экспертных групп. Положения и документы, принятые на основе регламента, "дополнят правовые обеспечения полноценного хода работ по делимитации границы", говорится в документе.

Оппозиция выступила против проекта регламента комиссии по делимитации границы и бойкотировала слушания. Оппозиционные фракции парламента заявили, что такая политика властей противоречит международному праву, Конституции и национальным интересам Армении. Они считают, что партия власти, ратифицируя регламент, пытается оправдать новые территориальные уступки. Об этом, в частности, говорится в распространенном блоком "Айастан" заявлении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Авторы заявления считают, что ратификация документа кроет угрозу территориальной целостности Армении и ее суверенитету. По их словам, функция комиссии не прописана в Конституции страны, а сформирована как консультативный орган при премьер-министре. "Антиконституционный орган, ее руководитель и официальные лица, содействующие комиссии, осуществляют территориальные изменения в обход референдума", - говорится в заявлении.

В документе отмечено, что политика властей обусловлена угрозой войны. "Правящая сила и Конституционный суд игнорируют факты угрозы войны, звучащей от азербайджанского военно-политическое руководства, армянских пленных в бакинских тюрьмах. Это противоречит статье 13 Конституции Армении, положениям статьей 52-53 Венской конвенции о праве заключения международных договоров, которые, в частности, гласят, что договора, заключенные под угрозой применения силы, не имеют правовой силы", - подчеркнули авторы заявления.

Они также обратили внимание, что регламент ссылается на соглашение об установлении мира между Арменией и Азербайджаном. Однако положения соглашения, по их словам, не опубликованы и неизвестно, когда будут опубликованы.

"В регламенте также говорится, что делимитация может быть осуществлена по какому-то принципу, который ни Конституционному суду, ни парламенту не известен", - указали авторы заявления.

Фракция "Честь имею" также заявила о бойкоте обсуждения регламента. По мнению ее представителей, ратифицируя документ, правящая силы пытается оправдать очередные уступки.

"Документы, аналогичные регламенту, не предусматривают ратификацию в парламенте. Есть обоснованные подозрения, что власти делают все, чтобы в будущем оправдать новые территориальные уступки", - заявил глава оппозиционной фракции Айк Мамиджанян во время обсуждения повестки парламентского заседания.

Депутат от оппозиционной фракции "Армения" Армен Рустамян заявил сегодня в парламенте, что "этот проект полностью антиконституционен, незаконен и никак не соотносится с национальными интересами [Армении] и их защитой.

"Вчера (21 октября) состоялось заседание постоянной комиссии по внешним связям, которая обсудила этот проект, и наша уверенность, что эти положения не соответствуют национальным интересам и являются незаконными, еще более укрепились, потому что ни одного ответа на вопрос не было дано", - заявил Рустамян. Он указал на то, что в Азербайджане аналогичный процесс синхронно не происходит, и азербайджанская сторона может принять проект позже с неприемлемыми для Армении положениями. В ответ спикер Национального собрания Армении Ален Симонян обвинил оппозиционных депутатов в том, что они не хотят, чтобы у Армении были границы и государственность, пишет телеграм-канал "Новости-Армения".

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились согласовать участок границы двух стран по линии на момент распада СССР. 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны, а 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране этих участков. В селе Киранц Тавушской области этот процесс вызвал массовые протесты, однако в августе местные жители оказались удовлетворены компенсациями. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел" и "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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