Два бойца из Калмыкии убиты в военной операции

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Баатр Гахаев и Ярослав Захаров убиты в боевых действиях, сообщила администрация Малодербетовского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 96 бойцов из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что к 29 сентября официально сообщалось не менее чем о 94 бойцах из Калмыкии, убитых в военной операции на Украине.

Баатр Гахаев убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Малодербетовского района. Уроженец поселка Унгн-Терячи, он окончил Военный университет министерства обороны в Москве, был назначен начальником группы психологической работы вертолетного полка. С началом специальной военной операции ежегодно выезжал туда в командировки, 15 сентября прибыл в четвертую командировку, был убит 4 октября. Гахаеву было 27 лет, говорится в Telegram-канале районной администрации.

Ранее районные власти сообщали о гибели в военной операции 28-летнего контрактника Ярослава Захарова, он был убит 14 октября 2022 года, сообщала районная администрация на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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