Даниил Ересько. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Сарпинского района от 28.09.24, https://t.me/sarprmo/11155

29 сентября 2024, 00:25

Боец из Калмыкии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Даниил Ересько убит в боевых действиях, сообщила администрация Сарпинского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 94 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 27 сентября власти официально признали убитыми на Украине не менее 93 военнослужащих из Калмыкии. 

Даниил Ересько убит в военной операции на Украине 15 сентября, сообщила администрация Сарпинского района. Ему было 25 лет, посмертно награжден орденом Мужества, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 28 сентября.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 94 военнослужащих из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Контрактник из Калмыкии погиб на Украине", "Два бойца из Элисты погибли в зоне военных действий", "Мобилизованный из Калмыкии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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