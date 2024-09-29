Боец из Калмыкии убит в военной операции

29 сентября 2024, 00:25

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Даниил Ересько убит в боевых действиях, сообщила администрация Сарпинского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 94 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 27 сентября власти официально признали убитыми на Украине не менее 93 военнослужащих из Калмыкии.

Даниил Ересько убит в военной операции на Украине 15 сентября, сообщила администрация Сарпинского района. Ему было 25 лет, посмертно награжден орденом Мужества, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 28 сентября.