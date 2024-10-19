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02:40, 19 октября 2024

Два беспилотника сбиты в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В районе Новошахтинска силы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. 11 октября над Каменском-Шахтинским было сбито четыре беспилотника самолетного типа.

Два беспилотника сбиты сегодня ночью силами противовоздушной обороны в районе Новошахтинска, сообщил около 02.00 мск губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Отметив, что информация является предварительной, он также сообщил, что "пострадавших и разрушений на земле нет".

Напомним также, что в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. Пожар был потушен лишь 2 сентября. 3 августа после атаки беспилотников также произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

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Автор: "Кавказский узел"

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