Стали известны подробности дела Алексея Копайгородского

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Учительница английского языка и врач-терапевт из Сочи получили в долгосрочную аренду два участка земли, выкупили их, продали юристу семьи Алексея Копайгородского, которая затем продала одни из участков супругу бывшего мэра Янине Копайгородской, сообщило следствие. Защита бывшего мэра подала ходатайство о прекращении уголовного дела и обжаловала в суде постановление о его возбуждении, заявив, что в деле отсутствует само событие преступления.

Как информировал "Кавказский узел", 25 сентября суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского до 18 ноября по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей. Командир добровольческого корпуса Денис Барило подал ходатайство с просьбой отпустить под его наблюдение Копайгородского, заявив, что тот проявил себя с положительной стороны в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине и представлен к награде. 7 октября стало известно, что имущество Копайгородского и его семьи арестовано.

По версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил себе два земельных участка, чем нанес государству особо крупный ущерб. Адвокат бывшего мэра отметил, что его подзащитный не признал вину.

Стали известны подробности дела бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского, который обвиняется в присвоении двух участков стоимостью 3,7 миллиона рублей, пишет сегодня, 14 октября "Коммерсант".

По версии следствия, на которую ссылается издание, для приобретения этих участков была создана схема, в которую были вовлечены две жительницы Сочи - учительница английского языка и врач-терапевт. Участки были переданы им в аренду на шесть лет, так как обе женщины попадали под льготную категорию граждан, имеющих право на первоочередное получение земли под строительство жилья. В октябре 2023 года и марте 2024 года сочинки выкупили участки за 2,5% от их кадастровой стоимости - за 46,8 тысячи рублей каждый. Затем, в ноябре 2023 года и марте 2024 года они продали их юристу семьи Копайгородских Полине Чернышенко. Та, в свою очередь, в январе 2024 года продала один из участков Янине Копайгородской.

Таким образом, считает следствие, мэр, "используя свое служебное положение, совместно с неустановленными лицами" похитил вверенное ему имущество города, причинив ущерб бюджету на 3,749 миллиона рублей.

Адвокаты Алексея Копайгородского подали ходатайство о прекращении уголовного дела на имя руководителя следственной группы, подполковника юстиции МВД Ольги Коллер. Кроме того, они обжаловали в Мещанском суде постановление о возбуждении уголовного дела. Защита считает, что в деле отсутствует событие преступления. В жалобе они отметили, что Копайгородский личной выгоды от сделок с землей не получил, тем более, что лишь один участок впоследствии купила его жена по рыночной стоимости. В дальнейшем участок вместе с построенным там домом был подарен благотворительному фонду "Мир детства" для организации отдыха детей из прифронтовых регионов.

Адвокат Ирина Федорова также отметила, что участки были приобретены у учительницы и врача по цене, превышающей кадастровую стоимость, а обе женщины не скрывали, что планировали заработать на перепродаже земли. По словам адвоката, нормативно-правовых актов, которые запрещали бы членам семей должностных лиц покупать земельные участки по возмездному договору, следствие не предоставило.

Адвокат Янины Копайгородской Елизавета Меткина заявила также, что планирует обжаловать в Московском городском суде решение об аресте ее имущества, так как оно было приобретено до брака. Она также сообщила, что построенная на участке гостиница использовалась для организации культурных программ для детей из Донецка и Луганска.

Сама Копайгородская на днях направила обращение главе СКР Александру Бастрыкину, в котором назвала предъявленное супругу обвинение надуманным, а также призвала разобраться в уголовном деле и "защитить ее семью от незаконного преследования".

Напомним, по данным источников, Копайгородский направился в зону военной операции, чтобы приобрести статус участника СВО. Он был задержан в зоне военной операции и этапирован в Москву. Его жена Янина Копайгородская продолжает находиться в зоне СВО.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке.

25 сентября стало известно, что силовики провели обыски в домах не только Алексея Копайгородского, но и его бывшего заместителя, а также у действующего главы Хостинского района.

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