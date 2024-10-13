Участнику СВО из Волгоградской области вынесен мягкий приговор за грабеж

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Суд в Волгоградской области приговорил за грабеж к одному году и шести месяцам заключения Владислава Бурдина, сочтя смягчающим обстоятельством его участие в специальной военной операции на Украине.

Как информировал "Кавказский узел", суды в регионах юга России неоднократно выносили мягкие приговоры военным, учитывая в качестве смягчающего обстоятельства их участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, 2 сентября стало известно, что суд в Астрахани приговорил за нападение на полицейского к одному году принудительных работ Георгия Легенькова, сочтя смягчающим обстоятельством его участие в СВО.

15 октября 2023 года Военный суд в Махачкале приговорил к семи годам лишения свободы условно военнослужащего-контрактника Мусу Мусаева, признав его виновным по делу о незаконной торговле оружием.

Согласно материалам дела, участник специальной военной операции (СВО) на Украине Владислав Бурдин совершил вместе с двумя подельниками грабеж. Суд признал всех троих виновными. Бурдин был приговорен к одному году и пяти месяцам заключения. Суд его признал виновным по статье 161 УК РФ "Грабеж" (предусматривает до 12 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"). Вынося приговор Бурдину, Волжский городской суд учел, что он принимал участие в СВО, сообщается в карточке дела, опубликованной на Портале судебных решений.

Бурдин обжаловал приговор в Волгоградском областном суде, он заявил, что суд первой инстанции вынес ему слишком суровое наказание, так как не учел в полной мере данные о его личности. Участник СВО отметил, что он получил ранее тяжелое ранение. По мнению Бурдина, он нуждается в спокойной размеренной жизни, что невозможно в условиях изоляции от общества. Областной суд оставил приговор ему без изменений, указано в карточке дела.

"Кавказский узел" также писал, что 15 июля стало известно, что суд в Кабардино-Балкарии приговорил к одному году и восьми месяцам лишения свободы местного жителя Альберда Чеченова, признав его виновным в краже. Чеченов ранее был помилован после того, как принял решение направиться в зону военной операции на Украине.

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