Военному в Астрахани вынесен мягкий приговор за нападение на полицейского

02 сентября 2024, 06:17

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Суд в Астрахани приговорил за нападение на полицейского к одному году принудительных работ Георгия Легенькова, сочтя смягчающим обстоятельством его участие в специальной военной операции на Украине.

Согласно материалам дела, бывшего участника специальной военной операции (СВО) на Украине Георгия Легенькова в Астрахани задержали патрульные полицейские за хулиганство, после чего он совершил нападение на одного из них – ударил силовика ногой в грудь.

Во время суда адвокат Легенькова подчеркнул участие своего подзащитного в СВО, указал на наличие у него боевых наград, а также на то, что Легеньков неоднократно получал ранения в зоне СВО. Защитник настаивал на минимальном наказании, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Ленинского райсуда Астрахани.

Суд признал Георгия Легенькова виновным по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и приговорил его к принудительным работам сроком на один год. Судья счел его участие в СВО смягчающим обстоятельством.

Однако Легенькова на работах не было, он был обнаружен в состоянии опьянения в другом месте. Начальник исправительного центра признал Легенькова злостным нарушителем и попросил суд заменить ему принудительные работы на отбывание срока наказания в колонии. В итоге суд заменил Георгию Легенькову принудительные работы на один год лишения свободы в колонии, указано в карточке дела.

Часть 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что суды в регионах юга России неоднократно выносили мягкие приговоры военным, учитывая в качестве смягчающего обстоятельства их участие в СВО на Украине. В частности, 15 июля стало известно, что суд в Кабардино-Балкарии приговорил к одному году и восьми месяцам лишения свободы местного жителя Альберда Чеченова, признав его виновным в краже. Чеченов ранее был помилован после того, как принял решение направиться в зону военной операции на Украине.

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