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21:11, 12 октября 2024

Боец из Дагестанских Огней убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расим Мамедрзаев убит в боевых действиях, сообщила администрация Дагестанских Огней. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 1060 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 11 октября официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1059 бойцов из Дагестана.

Расим Мамедрзаев убит в военной операции на Украине, сообщила пресс-служба Дагестанских Огней, отчитываясь о передаче вдове убитого ордена Мужества. У Мамедрзаева осталось трое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы мэрии от 10 октября.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1060 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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