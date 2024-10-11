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13:36, 11 октября 2024

Боец из Избербаша убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Абдулгалимов убит в военной операции на Украине, сообщил глава Избербаша. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1059 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 9 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1058 бойцов из Дагестана.

В военной операции погиб Магомед Абдулгалимов, сообщил 9 октября глава Избербаша в своем телеграм-канале, отчитываясь о встрече с семьей убитого. "Отметил, что со стороны администрации города им будет оказываться всесторонняя помощь", - написал он.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1059 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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