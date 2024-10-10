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00:39, 10 октября 2024

Власти Махачкалы сообщили о пяти убитых в военной операции бойцах

Ордена Мужества передали родным бойцов. Скриншот фото из Telegram-канала Юсупа Умавова от 09.10.24, https://t.me/YusupUmavow/3650.

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Рустам Ибрагимов, Мурад Демидов, Арслан Хасбулатов, Александр Муравьев, Рашид Чупанов убиты в боевых действиях, сообщил мэр Махачкалы. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 1058 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 8 октября представителями властей и силовиками официально были признаны убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 1053 бойцов из Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В мэрии Махачкалы сегодня состоялась встреча с родными убитых в военной операции бойцов, им были переданы ордена Мужества. Среди убитых - Рустам Ибрагимов, Мурад Демидов, Арслан Хасбулатов, Александр Муравьев, Рашид Чупанов, сообщил 9 октября мэр Махакалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1058 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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