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08:33, 8 октября 2024

Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Амир Ремиханов из Хивского района и Рауп Саламов из Казбековского района убиты в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 1053-х бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 5 октября представителями властей и силовиками официально были признаны убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 1051-го бойца из Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне СВО на Украине убит уроженец села Хив, военнослужащий-контрактник Амир Ремиханов. Глава Хивского района Ярмет Ярметов выразил соболезнования его родным и близким, передал 7 октября телеграм-канал "Голос Табасарана.

На Украине убит уроженец села Хубар Рауп Саламов, сообщил 19 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1053-х бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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