Полиция Франции предположила заказное убийство Видади Искендерова

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Убийство Видади Искендерова могло быть совершено наемными киллерами, эту версию рассматривают полиция и прокуратура Франции, сообщил его брат. По его словам, Искендеров будет похоронен во Франции, ео тело семье пока не передано.

Как писал "Кавказский узел", критик властей Азербайджана Видади Искендеров (известен также как Видади Искендерли) подвергся нападению во Франции и был госпитализирован с ножевыми ранениями. Врачам не удалось спасти его жизнь.

Видади Искендеров известен резкой и эмоциональной критикой в социальных сетях в адрес властей Азербайджана. При этом он допускал в своих публикациях высказывания, которые можно счесть оскорбительными. Так, в одном из последних постов в Facebook* он опубликовал фото старшей дочери президента Азербайджана. В тексте публикации упоминаются дочь Ильхама Алиева, сам Ильхам Алиев, а также пристрастия к наркотикам, алкоголю и карточным играм, передал корреспондент "Кавказского узла".

Французская полиция и прокуратура продолжает интенсивные действия по расследованию убийства Видади, сообщил брат убитого Огтай Искендеров. Меня и членов его семьи несколько раз допрашивали. О мотивах убийства, исполнителях и заказчиках преступления нас официально проинформируют по окончанию следствия. В настоящее время расследований занимается большая группа сотрудников полиции и прокуратуры города Мюлуза", - рассказал он.

Вместе с тем, Огтай Искендеров отметил, что правоохранители разрабатывают в качестве одной из версий совершения покушения наемными профессиональными киллерами.

“Целью нападавших было именно физическое устранение Видади. Из дома не были взяты никакие ценные вещи, компьютер, мобильный телефон. Они даже не взяли несколько сотен долларов, лежавших на столе у Видади. Это исключает версию убийства в целях ограбления. Видади, еще когда был жив, сообщил, что спрашивал у преступников, что им нужно от него, но они были в масках и не проронили ни одного слова", - рассказал Огтай Искендеров.

Отвечая на вопрос, разрабатывает ли следствие версию заказа на покушение на Видади Искендерова со стороны какого-либо государства или частной службы, он сообщил, что "пока о деталях о предполагаемых исполнителях и заказчиках нам информацию не представляют".

При этом, он отметил, что уголовное дело было открыто сначала по статье "покушение на убийство", а после смерти Видада Искендерова оно расследуется как "умышленное убийство".

Сам он считает, что покушение было организовано властями Азербайджана.

"Мы не сомневаемся, что убийство Видади было организовано из Баку, так как он был ярым и последовательным критиком властей Азербайджана. Это было не первое покушение на Видали во Франции»" - отметил О.Искендеров.

Он добавил, что тело политэмигранта пока еще не передано семье для захоронения, поскольку экспертиза продолжается.

"Как получим тело, похороним Видади здесь, в Мюлузе. Таково желание семьи Видади. Да, и в Азербайджан в нынешней ситуации доставка тела не реальна", - сказал О.Искендеров.

Депутат парламента Азербайджана Фазиль Мустафа ранее заявил, что азербайджанские власти непричастны к смерти Искендерли.

“Видади Искендерди и другие подобные ему известны не в связи с политической деятельностью, а в связи с руганью и невоспитанностью. Есть 15-20 человек, занимающихся безнравственной деятельностью. Они потому занимаются такой деятельностью, что во Франции, Германии и других странах их опекают спецслужбы, а они по их указаниям представляют обществу свою матершинную риторику. Что с ними ни случается, все под контролем, ибо они являются людьми, подотчетными спецслужбам стран проживания, получающими от них финансы. Поэтому было бы правильным расследовать то, что происходит с такими как Видади Искендерли в контексте деятельности спецслужб этих стран", - цитирует Мустафу pravda.az.

Чиновник считает, что деятельность Видади Искендерова "не укладывалась ни в какие нравственные принципы".

"Высока вероятность того, что он был убит в результате конкуренции 15-20 ему подобных лиц. Теперь хотят это умышленно свалить на власти Азербайджана и дать основу для начала кампании против страны. Но это тщетные попытки, они потерпят неудачу, как в предыдущих подобных случаях.

Напомним, Видади Искендеров участвовал в митингах оппозиции в Азербайджане в 2011 году как руководитель НПО "Содействие защите демократии". После этого он был обвинен по уголовному делу о вмешательстве в голосование на парламентских выборах 2010 года, на которых он баллотировался в депутаты. Суд приговорил Искендерова к трем годам лишения свободы. В 2012 году он был помилован, досрочно освобожден и получил политическое убежище в Грузии, а затем переехал во Францию. Видади Искендеров известен резкой и эмоциональной критикой в социальных сетях в адрес властей Азербайджана.