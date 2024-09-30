Азербайджанский политэмигрант госпитализирован во Франции после нападения

30 сентября 2024, 13:50

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Критик властей Азербайджана Видади Искендеров подвергся нападению во Франции и госпитализирован с ножевыми ранениями. За нападением стоят власти Азербайджана, предположил брат активиста.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2022 года Видади Искендеров уже подвергался нападению во французском городе Мюлуз и получил ножевые ранения. После инцидента французская полиция взяла Искендерова под охрану. Нападение совершили местные представители криминала по заказу властей Азербайджана, предположил сам активист. "Во Франции я продолжал критику властей Азербайджана и потому был избран мишенью для расправы", - сказал он.

В Азербайджане Видади Искендеров как руководитель НПО "Содействие защите демократии" участвовал в митингах оппозиции в 2011 году. После этого он был обвинен по уголовному делу о вмешательстве в голосование на парламентских выборах 2010 года, на которых он баллотировался в депутаты. Суд приговорил Искендерова к трем годам лишения свободы. В 2012 году Искендеров был помилован, досрочно освобожден и получил политическое убежище в Грузии, а затем переехал во Францию.

Видади Искендеров подвергся нападению неизвестных рано утром 29 сентября в Мюлузе, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» брат активиста Октай Искендеров, также проживающий во Франции.

«Видади сейчас в больнице Мюлуза. Врачи мне позволили на минуту встретиться с Видади, потому что он находится в реанимации все еще под воздействием наркоза. Видади сообщил, что к нему в дом через окно пролезли три человека. Двое встали у дверей, а один напал на Видади с ножом. Он наносил Видади многочисленные удары ножом. Видади защищался, и потому многие удары пришлись по руке. Но несколько ударов пришлись в лоб. Поскольку нападавший был не очень крупного телосложения, Видади смог оттолкнуть его, и тот упал. После этого Видади стал кричать, звать полицию, и нападавшие, испугавшись, сбежали», - рассказал Октай Искендеров.

По его словам, Видади Искендеров ничего не смог сказать о личностях нападавших. «Эти люди были в масках, они ничего не говорили. Поэтому Видади не знает, кто были эти люди, какой они национальности», - сообщил он, добавив, что врачи прилагают усилия для спасения жизни политэмигранта.

Октай Искендеров напомнил, что его брат и ранее подвергался нападению, и считает, что за этими атаками стоят власти Азербайджана.

Видади Искендеров известен резкой и эмоциональной критикой в социальных сетях в адрес властей Азербайджана. При этом он допускает в своих публикациях высказывания, которые можно счесть оскорбительными.

Так, в одном из последних постов в Facebook* три дня назад он опубликовал фото старшей дочери президента Азербайджана. В тексте публикации упоминаются дочь Ильхама Алиева, сам Ильхам Алиев, а также пристрастия к наркотикам, алкоголю и карточным играм, передал корреспондент "Кавказского узла".

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