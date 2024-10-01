Видади Искендеров умер в больнице после нападения

01 октября 2024, 13:17

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Врачам не удалось спасти жизнь азербайджанского политэмигранта Видади Искендерова. Он скончался в больнице французского города Мюлуз, сообщил брат умершего.

Как писал "Кавказский узел", критик властей Азербайджана Видади Искендеров подвергся нападению во Франции и был госпитализирован с ножевыми ранениями. Он находился в крайне тяжелом состоянии, сообщил брат активиста. Он предположил, что за нападением стоят власти Азербайджана.

В июне 2022 года Видади Искендеров уже подвергался нападению во французском городе Мюлуз и получил ножевые ранения. После инцидента французская полиция взяла Искендерова под охрану. Нападение совершили местные представители криминала по заказу властей Азербайджана, предположил сам активист. "Во Франции я продолжал критику властей Азербайджана и потому был избран мишенью для расправы", - сказал он.

Азербайджанский политэмигрант Видади Искендеров скончался в больнице французского города Мюлуз около 10.00 по местному времени (12.00 мск), сообщил его брат Огтай Искендеров.

"Нам позвонили из больницы и сообщили, что Видади совсем плохо, он при смерти, и предложили срочно приехать попрощаться с ним. Меня и членов его семьи пропустили к Видади, мы его увидели в последний раз. Его жизнь поддерживалась искусственным аппаратом. Он еще дышал. Потом нас попросили покинуть Видади. Через некоторое время нам сообщили, что Видади ушел из жизни", - рассказал Огтай Искендеров.

Он назвал смерть Видади трагедией. "Это трагедия не только нашей семьи, это горькая утрата для каждого азербайджанца, любящего свою родину, свою страну. Видади стал шехидом (мучеником) во имя свободы азербайджанского народа", - заявил брат умершего.

Он отметил, что тело покойного отдадут семье для погребения через неделю. "Нам сказали, что будут проведены экспертизы, и на это понадобится неделя. Потом нам отдадут тело, и мы похороним Видади", - сказал Огтай Искендеров.