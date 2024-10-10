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22:51, 10 октября 2024

Боец из Астраханской области убит на Украине

Роман Головачев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Икрянинского района от 10.10.24, https://t.me/ikradm/8918.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роман Головачев убит в боевых действиях, сообщила администрация Икрянинского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 383 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Василий Юнкин стал как минимум 382-м бойцом из Астраханской области, который официально признан убитым в военной операции на Украине.

Роман Головачев убит в военной операции на Украине 9 июня, ему было 25 лет, сообщила сегодня администрация Икрянинского района. Головачев родом из села Бахтемир, после школы учился в колледже города Камызяк, где освоил профессию сварщика.  1 апреля заключил контракт с Минобороны, служил рядовым в мотострелковых войсках, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

аким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 382 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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