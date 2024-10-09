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07:34, 9 октября 2024

Контрактник из Астраханской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Василий Юнкин убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 382 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 6 октября власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 381 бойца из Астраханской области.

В селе Тишково похоронен Василий Юнкин, убитый в военной операции на Украине, сообщила 8 октября в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

"Василий на протяжении всей своей жизни жил в родном селе Тишково. После окончания школы он начал трудовую деятельность на рыбоперерабатывающем заводе, а позже перевёлся на работу в Газпром. Вскоре Василий подписал контракт на военную службу и отправился на специальную военную операцию", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 382 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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