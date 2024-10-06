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14:59, 6 октября 2024

Боец из Володарского района убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рахмет Кенжигараев убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 381 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 5 октября власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 380 бойцов из Астраханской области.

Сегодня в Володарском районе прошло прощание с Рахметом Кенжигараевым, убитым в военной операции на Украине, сообщила в своем телеграм-канале администрация района.

Рахмет Кенжигараев родился в 1978 году в поселке Володарский. "После того, как он окончил школу в Володарской средней школе № 2 в 1993 году, он с отличием завершил обучение в профессиональном училище № 25, получив специальность каменщика. Рахмет служил в специальных войсках ВДВ", - говорится в публикации. Кенжигараев отправился в зону военной операции в 2022 году, уточнили власти муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 381 бойца из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

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