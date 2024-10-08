Правозащитники призвали Баку освободить политзаключенных

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Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Freedom Now опубликовали совместный отчет, в котором обратили внимание на репрессии в Азербайджане против критиков власти в преддверии климатической конференции COP29 и призвали освободить из тюрем лиц, арестованных по политическим мотивам. С аналогичным призывом выступила и Amnesty International.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября около 30 международных неправительственных организаций и активистов призвали власти Азербайджана освободить активистов и журналистов, которые преследуются по политическим мотивам, и прекратить использовать уголовное преследование в качестве инструмента репрессий. К 23 сентября список политзаключенных, составленный азербайджанскими правозащитниками, насчитывал 319 имен.

Азербайджан осуществляет жестокую атаку на критиков правительства, независимые группы и СМИ, заявили Human Rights Watch и Freedom Now в совместном отчете, опубликованном 8 октября. Репрессии усилились всего за несколько месяцев до того, как Азербайджан должен принять COP29, Конференцию ООН по изменению климата, которая откроется в Баку 11 ноября, отметили правозащитники.

74-страничный отчет ""Мы пытаемся оставаться невидимыми": эскалация репрессий в отношении критиков и гражданского общества в Азербайджане" документирует согласованные усилия правительства по уничтожению гражданского общества и подавлению его критиков.

Власти арестовали десятки людей по политически мотивированным, фиктивным уголовным обвинениям. Они также произвольно применяли репрессивные законы, которые выталкивают независимые группы и СМИ на обочину закона, повышая их уязвимость к уголовному преследованию, говорится в исследовании.

Пренебрежение правительства Азербайджана к гражданским свободам ставит независимые группы и критически настроенные СМИ на путь вымирания

В частности, задокументированы 33 случая, когда власти Азербайджана намеренно злоупотребляли законами, регулирующими неправительственные организации (НПО), чтобы отказать определенным группам в регистрации и финансировании, подвергая связанных с ними людей уголовным обвинениям.

"Пренебрежение правительства Азербайджана к гражданским свободам ставит независимые группы и критически настроенные СМИ на путь вымирания", — сказал заместитель директора по Европе и Центральной Азии в Human Rights Watch Георгий Гогия.

"Это не тот образ, который правительство должно проецировать на себя накануне COP29. Правительству еще не поздно улучшить свою репутацию, освободив заключенных критиков властей и немедленно прекратив использование ложных обвинений против гражданского общества, но действовать нужно сейчас", - добавил он.

Human Rights Watch и Freedom Now опросили более 40 азербайджанских адвокатов, родственников задержанных, а также сотрудников и руководителей неправительственных организаций. Они рассмотрели правила и положения, касающиеся НПО в Азербайджане, правовые документы, имеющие отношение к конкретным уголовным делам, решения Европейского суда по правам человека и другие документы.

Власти агрессивно преследовали три независимые новостные онлайн-платформы, которые остались в Азербайджане, включая Abzas Media и Toplum TV. Они арестовали и подвергли уголовному преследованию по меньшей мере 12 журналистов и нескольких других аффилированных лиц из этих СМИ.

Власти также арестовали репортеров других изданий и лидеров нескольких незарегистрированных групп, а также профсоюзных активистов и других, кто осмелился критиковать или протестовать против политики правительства.

Среди арестованных и находящихся под стражей — правозащитник Анар Мамедли, который за несколько недель до ареста стал соучредителем инициативы по климатической справедливости с целью отстаивания гражданских свобод и экологической справедливости в Азербайджане в преддверии COP29. Он ожидает суда по ложным обвинениям в контрабанде.

В июле 2023 года власти арестовали известного экономиста и активиста по борьбе с коррупцией Губада Ибадоглу, который специализируется, среди прочего, на прозрачности доходов в нефтегазовом секторе. В настоящее время находящийся под домашним арестом доктор Ибадоглу ожидает суда по фиктивным обвинениям, связанным с изготовлением фальшивых денег и экстремизмом, и ему грозит до 17 лет тюрьмы в случае признания его виновным.

Согласно международному праву, правительство Азербайджана обязано защищать права на свободу слова, собраний и объединений. Это включает в себя возможность создания юридического лица для коллективных действий в сфере общих интересов. Европейский суд по правам человека вынес множество решений, в которых установил, что отказ в регистрации правительством Азербайджана независимых НПО нарушил право на свободу объединений, далее сказано в совместном отчете правозащитных организаций.

Правительству следует отмени репрессивные законов, регулирующих независимые группы и СМИ. Правительство также должно немедленно и безоговорочно освободить всех, кто находится за решеткой по политически мотивированным обвинениям, считают правозащитники.

В преддверии COP29 государства-члены и секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) должны обратить внимание властей Азербайджана на важность процветающего и независимого гражданского общества для реализации амбициозных действий по борьбе с изменением климата. Они должны подчеркнуть, что все лица и группы должны иметь возможность свободно призывать к действиям по борьбе с изменением климата и тщательно их изучать до, во время и после конференции, подчеркивается в исследовании.

"Сочетая несправедливые задержания и ограничительные правила для НПО, правительство Азербайджана пытается искоренить гражданское общество", — заявила Андреа Прасов, исполнительный директор Freedom Now. "Перед COP29 государства и должностные лица ООН должны срочно призвать Азербайджан немедленно и безоговорочно освободить произвольно задержанных активистов и взять на себя обязательство соблюдать права человека на COP29 и в дальнейшем", - подчеркнула она.

В преддверии климатического саммита COP29, который состоится в следующем месяце в Баку, государства должны оказать давление на власти Азербайджана, чтобы они прекратили преследование гражданского общества, освободили задержанных исключительно за мирное осуществление своего права на свободу выражения мнений, а также обеспечили участникам, включая активистов и журналистов, возможность свободно и в полной мере участвовать в мероприятии, заявила 8 октября еще одна международная правозащитная организация Amnesty International.

Азербайджан проводит международную конференцию по климатической справедливости, активно подрывая основные столпы климатического активизма — подавляя все формы критического выражения и протестов и разрушая местное гражданское общество.

С тех пор, как в декабре прошлого года Азербайджан был объявлен местом проведения COP29, власти усилили репрессии против права на свободу слова, объединений и мирных собраний. Независимые организации гражданского общества были закрыты, а критики были арестованы по политически мотивированным обвинениям или вынуждены покинуть страну. Это является отголоском предыдущих репрессий, задокументированных Amnesty International, в связи с другими крупными международными мероприятиями, проводимых Азербайджаном, включая Евровидение 2012 и Европейские игры 2015 года, отмечает организация.

"Азербайджан проводит международную конференцию по климатической справедливости, активно подрывая основные столпы климатического активизма — подавляя все формы критического выражения и протестов и разрушая местное гражданское общество. Власти Азербайджана арестовали сотни людей по политически мотивированным обвинениям за то, что они осмелились высказаться. В список входят журналисты, активисты и правозащитники, критикующие правительство, которые остаются в заключении с нарушением надлежащей правовой процедуры и без гарантии справедливого судебного разбирательства", — заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

"Власти также подвергают репрессиям родственников инакомыслящих, одновременно принимая репрессивные законы, чтобы помешать работе НПО и СМИ. Попытка правительства Азербайджана скрыть свою ужасающую репутацию в области прав человека за глобальным климатическим саммитом возмутительна", - указала она.

Мы призываем каждую делегацию, участвующую в COP29, оказать давление на правительство Азербайджана, чтобы оно прекратило репрессии против гражданского общества

Amnesty International обеспокоена тем, что любые критики, пытающиеся выразить свое несогласие в преддверии или во время COP29, столкнутся с риском серьезных репрессий, особенно после конференции, которая пройдет с 11 по 22 ноября, когда страна уже не будет в центре внимания.

"Мы призываем каждую делегацию, участвующую в COP29, оказать давление на правительство Азербайджана, чтобы оно прекратило репрессии против гражданского общества, гарантировать права на свободу слова, объединений и мирных собраний на протяжении всей конференции и после нее, а также предпринять значимые действия, чтобы обратить вспять ухудшение ситуации с правами человека в стране. Делегаты должны использовать любую возможность, чтобы оказать давление на власти Азербайджана, чтобы они прекратили репрессии против правозащитников, активистов, журналистов и критиков правительства и немедленно освободили всех тех, кто был произвольно заключен в тюрьму в отместку за их правозащитную деятельность и инакомыслие", — далее сказала Аньес Калламар.

Amnesty International продолжит следить за действиями властей Азербайджана по поддержанию порядка во время протестов, а также за обращением с активистами-экологами и правозащитниками и любыми репрессиями в их отношении до, во время и после COP29.

"Если власти Азербайджана радикально не изменят свой репрессивный подход, организации гражданского общества, независимые СМИ и активисты не смогут свободно выражать свои критические взгляды или осмысленно и эффективно участвовать в COP29. Это серьезно подорвет процесс и испортит результаты конференции. Чтобы добиться действительно эффективного воздействия, она должна стать форумом для свободного обмена мнениями и идеями — не только мнениями государственных делегатов, но и независимых гражданских деятелей, которые являются движущей силой климатической справедливости и прав человека как на местном, так и на международном уровне", — подчеркнула Калламар.

Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследованиях критиков правительства. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, свободный интернет, функционируют сотни медиаорганов. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?" - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Аресты журналистов Алиев связал с "незаконным финансированием из-за рубежа". "Следственными органами были задержаны представители некоторых медиаорганов, незаконно финансируемых из-за рубежа. И это было сделано в полном соответствии с законодательством Азербайджана. Любая страна должна защищать свои законы. Если какой-то представитель медиа, незаконно получающий средства из-за рубежа, привлечен к следствию, то это не значит, что медиа у нас не свободны. Просто каждый должен действовать в рамках закона", - процитировало Алиева государственное ИА "Азертадж"

Группа депутатов парламента Азербайджана обратилась к министру иностранных дел страны с призывом пересмотреть отношения с США и денонсировать ряд соглашений в области обороны, а также прекратить сотрудничество с USAID. Инициатива азербайджанских законодателей стала ответом на обращение к госсекретарю США около 60 конгрессменов и сенаторов, которые призвали оказать давление на Азербайджан и добиться освобождения политзаключенных в преддверии климатической конференции COP29.

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