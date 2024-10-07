Пикет коллеги Абдулмумина Гаджиева заинтересовал махачкалинцев

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Прохожие в Махачкале во время одиночного пикета в защиту Абдулмумина Гаджиева выражали поддержку и расспрашивали о ходе апелляционного процесса, сообщил после акции коллега журналиста Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Сегодня, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

За ходом одиночного пикета сегодня наблюдали родители и коллеги Гаджиева, рассказал после акции корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов.

"Сегодня пикет очень насыщенный. Понаблюдать и поддержать пикет пришли родители Абдулмумина, учредитель "Черновика" Магди Камалов и другие коллеги. Прохожие тоже не остались равнодушными. Некоторые люди следят за ситуацией, и один спрашивал о начале апелляционного суда. Мы сообщили, что перенесён суд на 11 [октября]. Ещё один человек, который поддержку выразил, подарил книгу аварского писателя Галбацова на русском языке с его художественными произведениями и попросил передать всем ребятам", - рассказал Магомедов.

Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. Дата ее рассмотрения долгое время не назначалась, лишь 6 сентября адвокату сообщили, что заседание назначено на 7 октября. Сегодня апелляционный суд перенес заседание на 11 октября в связи с болезнью судьи.

Надеемся, что суд оправдает подсудимых

Журналист выразил надежду на отмену наказания осужденным. "Очень сильно надеемся, что суд оправдает подсудимых. В крайнем случае хочется, чтобы освободили за отбытым", - сказал Магомедов.

Полиция, по его словам, вела себя корректно. "Проверили документы и пожелали удачи", - отметил он.

Супруга Кемала Тамбиева Лаура Курджиева сообщила, что получила письмо от мужа после того, как он был переведен в СИЗО Грозного. "Конечно, в письме что-то критическое не напишешь. Но в целом в смысле ремонта, питания, обеспечения вещами лучше. Возможно, с передачами и посылками построже", сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Перед рассмотрением апелляции Гаджиев, Ризванов и Тамбиев были переведены из новочеркасского изолятора в грозненский, сообщила 30 сентября супруга Гаджиева.

Напомним, пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Один из трех судей, выносивших приговор, в своем особом мнении подверг критике основания для обвинительного приговора и фактически оправдал Абдулмумина Гаджиева. Родные Гаджиева выразили надежду, что апелляционная инстанция учтет доводы защиты и особое мнение судьи.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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