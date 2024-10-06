Мобилизованный осужден в Новочеркасске за отказ участвовать в боевых действиях

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Военный суд в Новочеркасске приговорил мобилизованного Евгения Бородина к сроку в колонии-поселении, признав его виновным в отказе от отправки в зону военной операции.

Как писал "Кавказский узел", наказание за неисполнение приказа, отданного "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий", составляет от двух до 10 лет лишения свободы. Соответствующие части 2.1 и 2.2 статьи 332 УК РФ были введены 24 сентября 2022 года, после объявления частичной мобилизации. По этой статье, в частности, суд в Волгограде приговорил контрактника Вячеслава Пикалова к двум годам колонии-поселения.

Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Евгения Бородина к двум годам и трем месяцам колонии-поселения, признав его виновным в отказе от отправки в зону военной операции на Украине. Бородин был обвинен по части 2.1 статьи 332 УК РФ, которая предусматривает от двух до трех лет лишения свободы, указано в карточке дела на сайте суда.

Карточка обновлена 26 сентября, в ней размещен текст приговора, датированного 16 августа. Согласно приговору, Евгений Бородин был мобилизован в сентябре 2022 года и в апреле 2024 года, "желая уклониться от исполнения обязанностей военной службы", после получения распоряжения командира войсковой части об отправке в зону военной операции "отказался от участия в боевых действиях", поскольку "беспокоился за свою жизнь и здоровье".

"Подсудимый Бородин вину в совершении вмененного деяния признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, от дачи показаний отказался", - говорится в документе.

Суд счел смягчающими обстоятельствами "полное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, а также то, что он является участником специальной военной операции в ходе которой получил ранения".

"Суд приходит к выводу, что исправление Бородина и цели наказания могут быть достигнуты лишь при назначении ему наказания в виде реального лишения свободы", - постановил судья Сергей Салов.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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