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17:40, 4 октября 2024

Фазиль Гасымов отказался от терапии во время голодовки

Фазиль Гасымов. Фото: https://jam-news.net/ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние Фазиля Гасымова, который 113-е сутки продолжает голодовку в бакинском изоляторе, тяжелое, врачи хотели сделать капельницу, но он отказался. Гасымову не дают возможности конфиденциально беседовать с посетителями, сообщили родные и адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября обвиняемый в изготовлении поддельных денег ученый-экономист Фазиль Гасымов на 92-й день голодовки попросил о визите к нему представителей бакинских офисов Организации Объединенных Наций (ООН) и Красного Креста. 29 сентября Гасымов пожаловался, что персонал изолятора принуждает его принимать пищу, чтобы он прекратил голодовку, которую проводит в знак протеста против его уголовного преследования. В Пенитенциарной службе Азербайджана отвергли эти обвинения.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. 14 июня Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. По словам брата, Гасымов утратил возможность самостоятельно передвигаться.

Проводящий в санитарно-медицинском отделении первого  следственного изолятора 113-е сутки голодовку протеста экономист Фазиль Гасымов отказался от капельницы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла"  адвокат Ровшана Рагимли.

Гасымова посетили также его близкие родственники. Они рассказали, что у него устойчиво держится температура 39 градусов, по мнению врачей изолятора,  это может привести к коме.

Родственники сообщили, что от Гасымова  "остались кожа и кости, а мышцы как будто растаяли".

"Врачи хотели поставить капельницу Фазилю для поддержки организма лекарствами. Но Гасымов запретил им это делать", - сказала адвокат.

Гасымов сообщил посетителям о том, что охранники не позволяют ему пронести в комнату свиданий, для передачи посетителям листки бумаги для написания документа и доверенности. На этой неделе ему не позволено говорить по телефону. Во время свидания с родственниками надзиратели присутствуют рядом, что не позволяет родным откровенно беседовать, - сказали члены семьи подследственного.

Адвокат Рагимли сказала, что намерена подать жалобу в Министерство юстиции и омбудсмену о состоянии Гасымова и введенных запретах в медучреждении.

В Пенитенциарной службе сообщили "Кавказскому Узлу"  о том,  что права Фазиля Гасымова полностью соблюдаются, на него не оказывается давление со стороны персонала и заключенных.

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Автор: Кямал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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