Фазиль Гасымов пожаловался на давление в изоляторе

29 сентября 2024, 10:03

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Обвиняемый в фальшивомонетничестве ученый-экономист Фазиль Гасымов пожаловался, что персонал изолятора принуждает его принимать пищу, чтобы он прекратил голодовку, которую проводит в знак протеста против его уголовного преследования. В Пенитенциарной службе Азербайджана отвергли эти обвинения.

Как информировал "Кавказский узел", 13 сентября обвиняемый в изготовлении поддельных денег ученый-экономист Фазиль Гасымов на 92-й день голодовки попросил о визите к нему представителей бакинских офисов Организации Объединенных Наций (ООН) и Красного Креста.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. 14 июня Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. По словам брата, Гасымов утратил возможность самостоятельно передвигаться.

По словам адвоката Гасымова Ровшаны Рагимли, ее подзащитный пожаловался ей, что в следственном изоляторе Пенитенциарной службы Азербайджана на него оказывается давление, чтобы он прекратил голодовку.

Гасымов проводит голодовку 107-е сутки, он по-прежнему находится в лечебной части, отметила она. "Меня пытаются заставить принимать пищу, даже заставляют соседей по комнате писать ложные показания о том, что будто бы я принимаю пищу. Но Аллах свидетель, я голодаю 107-й день. По настоянию адвоката Ровшаны Рагимли пью медовый раствор", – привела адвокат корреспонденту "Кавказского узла" слова ее подзащитного.

28 сентября члены семьи Гасымова встретились с ним в изоляторе. Родственники попросили его, чтобы он начал принимать пищу. Гасымов отверг их просьбы. "Чего бы со мной ни произошло знайте, что это не было самоубийством", – привел корреспонденту "Кавказского узла" один из членов семьи Гасымова его слова.

Он добавил, что вес тела Гасымова снизился с 67 килограммов до 33 килограммов. Кровяное давление часто падает до 50/30, и ученый может впасть в кому.

Мать Гасымова Тахира Гасымова заявила, что утратила веру в закон и справедливость. "У меня нет никаких ожиданий. Обращаюсь только в Аллаху: боже, помоги моему ребенку, не дай ему умереть", – написала на своей странице в соцсети "X" (бывшая соцсеть Twitter) Гасымова, перевод публикации которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Тахира Гасымова заявила, что ее сына подвергли пыткам в изоляторе. "Над моим ребенком издевались, засунули его голову в унитаз, таскали по полу в нечистотах, затем бросили в камеру с преступниками, приговоренными к пожизненному заключению. Сынок видит выход в [голодовке]. Он растаял у меня на глазах. Я умоляю Фазиля каждую неделю прекратить голодовку, но бесполезно", – написала Гасымова.

Права Фазиля Гасымова соблюдаются, давления со стороны персонала изолятора и заключенных на него нет. Гасымов, содержащийся в санитарно-медицинском отделении Бакинского СИЗО №1, переведен 26 июля в санаторий Пенитенциарной службы в связи с резким ухудшением его здоровья из-за отказа принимать пищу, заявил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Пенитенциарной службы Азербайджана.

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