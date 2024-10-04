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16:15, 4 октября 2024

Правозащитники призвали власти Азербайджана освободить арестованных журналистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Властям Азербайджана в преддверии климатической конференции COP29 следует освободить сотрудников четырех изданий, обвиненных в уголовных преступлениях, заявил Комитет по защите журналистов.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября суд продлил на три месяца срок ареста учредителя Toplum TV Алескера Мамедли и члена "Платформы III Республики" Руслана Иззетли, на такой же срок оставлены под стражей их коллеги Акиф Гурбанов, Мушвиг Джаббар, Илькин Амрахов и Али Зейналов.

Руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Бакинская конференция, которая состоится в ноябре 2024 года, станет первой на постсоветском пространстве. 3 сентября правозащитники призвали освободить критиков властей Азербайджана, подвергшихся преследованиям во время предвыборной кампании. 10 сентября с этим же призывом выступил председатель комитета Сената США по иностранным делам Бен Кардин.

Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил продление ареста 11 журналистов в Азербайджане и призвал власти страны освободить их в преддверии климатической конференции COP29, говорится в заявлении организации, поступившем сегодня корреспонденту «Кавказского узла» 4 октября.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, арестованы сотрудники изданий Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

«Продолжающееся заключение 11 журналистов из последних оставшихся критических СМИ Азербайджана цинично гарантирует, что самые смелые журналисты страны не смогут пролить свет на коррупцию и нарушения прав человека во время предстоящей COP29. Международные партнеры Азербайджана должны использовать внимание СМИ к конференции, чтобы усилить призывы снять все обвинения и освободить заключенных журналистов на фоне усиливающихся репрессий в отношении СМИ в стране», - приводятся в заявлении слова координатора программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид.

КЗЖ напомнил, что с августа продлены сроки ареста журналистам по делу Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Эльнара Гасымова, Наргиз Абсаламова, Мохаммед Кекалов и Хафиз Бабалы); по делу Toplum TV (Алескер Мамедли и Мушфиг Джаббар), по делу Kanal-13 (Азиз Оруджев и Шамо Эминов), а также руководителю сайта Meclis.info Имрана Алиеву. Еще два журналиста Toplum TV (Фарид Исмайлов и Эльмир Аббасов) находятся на свободе, но под подпиской о невыезде, отмечается в заявлении.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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