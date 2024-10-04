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12:42, 4 октября 2024

Власти объяснили закрытие АЗС в Дагестане решениями самих владельцев заправок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Деятельность нескольких автозаправочных станций в Дагестане была приостановлена по желанию самих их владельцев, заявили в пресс-службе министерства энергетики и тарифов региона.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11. По уголовному делу о взрыве был задержан владелец АЗС Марат Джанхуватов. Суд вынес решение арестовать его на два месяца.

Администрация сети заправок заявила, что резервуары и хранилище топлива остались неповрежденными, как и автозаправочные колонки, а значит, источником взрыва были не они. Глава Дагестана Сергей Меликов предположил, что причиной взрыва на автозаправке в Новом Хушете могло стать состояние газопровода ОАО "Даггаз", однако компания отвергла эту версию.

Жители Дагестана в соцсетях пожаловались, что после взрыва в пригороде Махачкалы и в других районах начали закрываться заправки. В министерстве энергетики и тарифов региона отвергли вероятность того, что это результат проверок на АЗС.

"По данным управления Ростехнадзора по республике, в настоящее время никаких совместных проверок автозаправочных станций в регионе их специалисты не проводят", - цитирует сообщение ТАСС.

В министерстве напомнили, что ранее в ходе масштабных совместных проверок сотрудников прокуратуры Дагестана и управления Ростехнадзора по республике после взрыва рядом с АЗС в поселке Новокули в 2023 году, в регионе были проверены более 600 автозаправок. По их итогам были сформированы более 315 материалов, 149 из них - исковые заявления прокуратуры в суд о приостановлении деятельности АЗС и 166 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении.

"Часть нарушений владельцы автозаправочных станций устранили, остальные - на стадии устранения. Вероятнее всего, опасаясь других, более жестких мер реагирования, собственники АЗС решили на время приостановить свою деятельность", - рассказали в управлении Ростехнадзора.

Между тем, специалисты обнаружили возле взорвавшейся заправки трубы неустановленного назначения, пишет "Интерфакс".

"Обнаружили три трубы (...) с левой стороны от заправки. Газовые службы выехали", - сообщил начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по республике Анвар Анваров.

Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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Автор: "Кавказский узел"

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