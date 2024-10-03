Правящая фракция в парламенте Армении заблокировала проект счетной комиссии в интересах беженцев

03 октября 2024, 00:58

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Счетная комиссия позволит контролировать финансовые потоки, выделяемые на социальные программы для карабахских беженцев, считает парламентская оппозиция. Правительство Армении приняло достаточно мер содействия беженцам, заявили представители правящего большинства.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники. В годовщину военных действий карабахцы рассказали, что были вынуждены уехать, когда их населенные пункты стали подвергаться обстрелам и в них вошли азербайджанские силовики.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Парламентское большинство отклонило инициативу оппозиционных фракций "Айастан" и "Честь имею" о численности состава счетной комиссии по изучению проблем беженцев из Нагорного Карабаха. За проект проголосовали 28 парламентариев, против высказались 56 депутатов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Согласно проекту решения, в состав счетной комиссии должны входить 17 депутатов. Решение о формировании счетной комиссии было принято 25 сентября спикером парламента по требованию четверти от общего числа депутатов, как того требует закон, сказано на официальном сайте парламента Армении.

Однако правящее большинство не поддержало инициативу оппозиции. Правительство Армении разработало множество программ и законодательных инициатив для улучшения условий жизни беженцев из Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), заявил в парламенте глава правящей фракции Айк Конджорян.

"У оппозиции есть необходимые полномочия и инструменты для получения информации и контроля. Убедительных аргументов в пользу создания новой комиссии оппозиция не представила", - отметил провластный депутат.

Счетная комиссия позволит контролировать финансовые потоки, выделенные на реализацию социальных программ для беженцев из Арцаха, заявил депутат фракции "Айастан" Арцвик Минасян.

По его словам, формирование комиссии призвано обеспечить реализацию парламентом функции контроля. "Диаспора, международные организации выделили колоссальные средства для улучшения условий жизни беженцев из Арцаха. Парламент имеет право и обязан эффективно контролировать финансовые потоки. Решение правящего большинства свидетельствует об отказе партии власти исполнять свои конституционные обязательства", - подчеркнул он.

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