01 октября 2024, 14:04

Первые пять НПО внесены в реестр иноагентов Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Грузии внесли в список иностранных агентов первые пять неправительственных организаций после того, как на фоне массовых акций протеста приняли соответствующий закон о нем.

Как информировал "Кавказский узел", несколько НПО отказались регистрироваться в реестре иноагентов, а благотворительный фонд "Революция добра", помогавший малоимущим семьям в Грузии, объявил о прекращении деятельности, решив отказаться от регистрации в реестре иноагентов. Неправительственная организация Animal Project заявила о прекращении работы из-за закона о прозрачности иностранного влияния.

Власти Грузии впервые внесли в реестр иноагентов несколько организаций после принятия соответствующего закона. В список внесены "Молодежная организация украинцев Грузии – Свитанок", "Профессиональный союз фермеров и сельскохозяйственных работников Грузии", "Кутаисский Дом Молодежи", "Союз христиан" и "Еврейский культурно-просветительский фонд", передал сегодня телеграм-канал Sota со ссылкой на сайт Реестра иноагентов Грузии.

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

15 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием отменить закон об иноагентах из-за его несоответствия Конституции. Аналогичные иски подала 121 общественная организация, представители оппозиции, а также журналисты. 9 августа Конституционный суд Грузии начал рассмотрение исков 122 истцов.

С 1 августа грузинские неправительственные организации, получающие из иностранных источников от 20% своего бюджета, обязаны зарегистрироваться в реестре иноагентов. В случае отказа от регистрации им грозит штраф в 25 тысяч лари (около 9,2 тысячи долларов) и принудительная регистрация.

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Примечание:

"Движение "Позор" отменило решение о регистрации в реестре иноагентов", "Противники закона об иноагентах в Грузии довели дело до Конституционного суда", ""Хартия журналистской этики" Грузии отказалась от регистрации в реестре иноагентов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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