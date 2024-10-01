Власти проигнорировали 25-ю годовщину начала Второй чеченской войны

01 октября 2024, 12:57

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25-я годовщина начала Второй чеченской войны осталась проигнорированной официальными лицами, представителями властей и государственными СМИ республики. Комментируя годовщину начала войны в соцсети, ее участники посетовали, что государство до сих пор не рассчиталось с некоторыми ветеранами и не оказывает им помощь. Властям упоминать о чеченской войне невыгодно, поскольку она не укладывается в используемые ими нарративы для ведения пропаганды, заявил аналитик.

Как информировал "Кавказский узел", 30 сентября 1999 года начался ввод федеральных войск в Чечню: танковые подразделения российской армии пересекли административную границу республики в Наурском и Шелковском районах, а авиация к этому моменту же несколько дней вела бомбардировки Грозного и его окрестностей. В Чечне годовщину начала второй войны на официальном уровне не вспоминают.

Хотя официально новая война в Чечне началась в 1999-м, фактически после заключения мирных соглашений в Хасавюрте в 1996 году насилие на Кавказе не прекращалось. За три условно мирных года после окончания Первой чеченской на территории России произошла серия терактов и нападений боевиков, продолжались похищения и убийства людей, говорится в справке "Кавказского узла" "25 лет спустя: главное о Второй чеченской войне".

На 12.30 мск на сайте главы Чечни Рамзана Кадырова, на его странице в соцсети "ВКонтакте" и в телеграм-канале, а также на сайте Кремля нет публикаций, посвященных 25-й годовщине начала Второй чеченской войны.

Официальные государственные СМИ Чечни тоже проигнорировали эту дату.

Пост о годовщине начала Второй чеченской войны 28 сентября опубликовал в соцсети "ВКонтакте" паблик "Чеченская война" – вечная! "The Chechen war", на который подписаны более 40 тысяч пользователей. Часть их авторов пожаловалась, что даже спустя 25 лет остается актуальным проблема с выплатами ветеранам.

"Кому-то элементарно еды не хватало, и мысли были о том, как первым делом найти чего бы поесть. Когда ты сытый, то занимаешь позиции... Хватит поднимать тему с Чечней, оставьте всех в покое. Государство до сих пор не рассчиталось с ребятами", – написал Александр Харин.

"Как именно оно не рассчиталось? Что не заплатило?" – спросил Михаил Биндер.

"По контузии. На свои деньги покупал слуховой аппарат", – ответил Александр Харин.

"Да, про государство я согласна", – отметила Марина Растрипа.

"Верно. Нас по "срочной" закинули и забыли, это на СВО всем миром помогают. А мы выживали как могли... Туда попали легко, а после дембеля никто не хотел с нами заморачиватся. Добирались до дома почти своим ходом, как говорится своих не бросаем, но нас буквально кинули. Больше 20-ти лет прошло, пацаны до сих пор обещанного ждут", – посетовал Sergey Schipichin.

Государство не рассчиталось ещё с теми, кто там был, и теми, кто не вернулся. Особенно со срочниками 18-летними", – подчеркнула Оксана Прусова.

Отметим, что такие оппозиционные властям Чечни телеграм-каналы и блогеры, как Аidat. VAYFOND, Тумсо Абдурхаманов также не написали о годовщине начала второй чеченской кампании.

Обе войны в Чечне не укладываются в используемый властями России набор мифов о прошлом, самые известные из которых – это 9 Мая или "лихие 90-е", отметил правозащитник, участник юридических проектов и полевых миссий в зоне вооруженных конфликтов Станислав Дмитриевский 1

"Войны в Чечне не укладываются в эту систему, они поднимают слишком много неудобных вопросов. Их трудно мифологизировать – живы многие непосредственные участники событий, а воспоминания о них порождают далеко не только победные ассоциации", – отметил он.

Власти предпочитают не замечать годовщину начала Второй чеченской войны, чтобы не напоминать жителям России, в том числе жителям Чечни, о серьезных травмах, оставшихся после этой войны. Речь о различных военных преступлениях, таких как, например, массовая резня в Новых Алдах. Если начать говорить всерьез о Второй чеченской кампании, то у жителей возникнут вопросы к властям. Из-за этого Кремль предпочитает использовать нарративы попроще – те, которые можно использовать в пропаганде, заявил аналитик.

Напомним, в России до сих пор нет точных данных о том, сколько человек погибло в ходе Второй чеченской войны. Правозащитники оценивают потери только среди мирных жителей в 25 тысяч человек. В 2010 году Минобороны России сообщало о 3684 военнослужащих, погибших с 1999 по 2008 год на Северном Кавказе. МВД заявляло, что в Чечне были убиты более 2 тысяч бойцов внутренних войск. Союз комитетов солдатских матерей России считает, что данные об убитых в ходе Второй чеченской силовиках сильно занижены.

На "Кавказском узле" также опубликованы справочные материалы "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях" и "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника".

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