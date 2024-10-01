Школы Баксана возобновили работу

01 октября 2024, 12:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В учебных заведениях Баксана возобновлен стационарный режим обучения, прерванный после массового заражения местных жителей кишечной инфекцией в начале сентября.

Как информировал "Кавказский узел", в начале сентября в Баксане произошла вспышка острой кишечной инфекции, к врачам обратились более 230 человек, не менее 70 были госпитализированы. Образовательные учреждения Баксана были переведены на дистанционный режим обучения.

Учебные заведения Баксана перешли к стандартному режиму обучения, сообщил руководитель пресс-службы администрации города Аслан Карданов.

Дистанционное обучение прекратилось, школы и сельскохозяйственный колледж перешли к стационарному режиму обучения, привел 30 сентября ТАСС его слова.

Напомним, 17 сентября власти ввели в Баксане режим повышенной готовности для ликвидации последствий массового отравления. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, источником заражения стала водопроводная вода.

Жители Баксана при этом неоднократно ранее жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, в марте рабочие отремонтировали насос на водопроводе в микрорайоне Строительный после того, как жители пожаловались на проблемы с водоснабжением.

В январе жители Баксана пожаловались на подтопления. Тогда после их обращений было устранено подтопление улицы Партизанской и восстановлено водоснабжение домов.

Правительство Кабардино-Балкарии в январе 2022 года отчиталось, что за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построено и реконструировано более 50 объектов водоснабжения. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, заявили тогда пользователи соцсети.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.