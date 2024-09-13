Пострадавшие от отравления в Баксане выписаны из больницы

13 сентября 2024, 02:05

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Все пациенты с острой кишечной инфекцией, госпитализированные в Баксане, выписаны на амбулаторное лечение, сообщили в Минздраве. Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили в водопроводной воде возбудителя заболевания.

Как писал "Кавказский узел", к 10 сентября в больнице Баксана оставались 20 человек, пострадавших в результате массового отравления водопроводной водой. Число поступающих в больницы пациентов с симптомами кишечной инфекции идет на спад, сообщил глава республиканского Роспотребнадзора.

Все пациенты, госпитализированные с острой кишечной инфекцией В Баксане и переведенные в инфекционную больницу Нальчика, к 12 сентября выписаны под наблюдение врачей по месту жительства, сообщил представитель учреждения корреспонденту “Кавказского узла”.

Три образовательных учреждения Баксана, переведенные на дистанционный режим обучения в связи со вспышкой острой кишечной инфекции, как минимум до 14 сентября продолжат работу в ээтом режиме.

"Дистанционное обучение введено в двух школах и в одном колледже. Предварительно в этом режиме обучение будет осуществляться в течение 10 дней, до 14 сентября. Окончательное решение о формате образовательного процесса будет принято после того, как специалисты установят источник заболевания», - сообщили в “Кавказскому узлу” в администрации Баксана.

Роспотребнадзор рекомендовал жителям не употреблять воду из крана и пить либо кипяченую, либо бутилированную воду. В микрорайон Строительный в Баксане, где и находились все заболевшие, был организован подвоз питьевой воды. При этом в пробах воды, которые взяли в Баксане сотрудники Роспотребнадзора, не были обнаружены возбудители кишечной инфекции.

«Все скважины чистые, резервуар чистый. Патологии в воде нет. Работы по поиску [источника распространения инфекции] продолжаются», - заявил главный санитарный врач Кабардино-Балкарии Жираслан Пагов.

Пагов отметил, что причиной вспышки острой кишечной инфекции могли стать два вида возбудителей – вирус сальмонелла и бактерия шигелла. Шигеллы попадают в воду с человеческими фекалиями и сточными водами, при стирке инфицированного белья, при авариях на очистительных сооружениях.

Управление Роспотребнадзора для профилактики заболеваемости рекомендовало обследовать персонал пищеблоков Кабардино-Балкарского сельскохозяйственного колледжа в Баксане и приостановить в городе работу заведений общепита и отделов кулинарии.

Жители Баксана высказывают в соцсетях предположения, что могло спровоцировать вспышку инфекции. «Такая засуха стояла, весь мусор гнил ,пошли дожди и потекли эти вонючие жижи. Снова высохло и пылью полетело в окружающую среду», - написал один из пользователей. Другой пользователь соцсети отметил, что в Баксане периодически стоит сильный запах канализации, что свидетельствует о неполадках в системе.

Горожане отмечают, что качеством водоснабжения люди были недовольны задолго до массового отравления. «Месяцами жаловались люди на воду грязную, никто не хотел заниматься этим», - напомнил один из комментаторов.

«Этого (отравления) следовало ожидать у людей неделями месяцами нет воды, в сухих трубах накапливается инфекция и когда открывают воду, все, что накопилось, попадает к людям», - утверждает пользователь.

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