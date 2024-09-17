Режим повышенной готовности вводится в Баксане из-за массового отравления

17 сентября 2024, 04:36

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С 09.00 мск сегодняшнего дня в Баксане вводится режим повышенной готовности для ликвидиации последствий массового отравления, сообщили местные власти.

Как писал "Кавказский узел", к 10 сентября в больнице Баксана оставались 20 человек, пострадавших в результате массового отравления водопроводной водой. Число поступающих в больницы пациентов с симптомами кишечной инфекции идет на спад, сообщил глава республиканского Роспотребнадзора. 12 сентября все пациенты были выписаны на амбулаторное лечение, специалисты Роспотребнадзора сообщили, что не обнаружили в водопроводной воде возбудителя заболевания.

С 09.00 мск сегодня, 17 сентября в Баксане "до особого распоряжения" вводится режим "повышенной готовности" для ликвидации последствий сложной эпидемической ситуации по острым кишечным инфекциям, говорится в распоряжении №95 "О введении режима повышенной готовности на территории городского округа Баксан" от 16 сентября, подписанном главой города Х.Х. Мамхеговым и опубликованном на сайте городской администрации.

В распоряжении отмечается, что заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения и безопасности должен обеспечить выполнение "противоэпидемических мероприятий по ликвидации очага острых кишечных инфекций". Что это за очаг - не уточняется.

Также в распоряжении содержится рекомендация Росгвардии "организовать содействие" Роспотребнадзору "в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий".

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