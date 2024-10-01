Боец из Ростовской области убит в зоне СВО

01 октября 2024, 07:12

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Сергей Кочерга из Неклиновксого района убит на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 558 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", 30 сентября стало известно, что на Украине убит Илья Корсунов из Чертковского района. Он стал, по меньшей мере, 557-м бойцом из Ростовской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В зоне СВО убит военнослужащий из Неклиновксого района Сергей Кочерга, сообщила 27 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военной операции не менее 558 бойцов из Ростовской области.

Ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют поддержку от государства семьям убитых в СВО бойцов, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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