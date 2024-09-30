Боец из Чертковского района убит в Курской области

30 сентября 2024, 01:02

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Илья Корсунов убит в боевых действиях, сообщила администрация Чертковского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 557 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 29 сентября стало известно, что в военной операции на Украине убиты как минимум 556 бойцов из ростовской области.

В хуторе Богуны Чертковского района похоронен убитый в Курской области Илья Корсунов, сообщила районная администрация в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне СВО не менее 557 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют поддержку от государства семьям убитых в СВО бойцов, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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