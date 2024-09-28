Боец из Ростовской области убит на Украине

28 сентября 2024, 05:51

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Артем Ревякин из Зерноградского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 556 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", 23 сентября стало известно, что на Украине убит Муслим Дебизов из Пролетарского района. Он стал, по меньшей мере 555-м бойцом из Ростовской области, который был официально признан убитым в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В зоне СВО на Украине убит уроженец хутора Новая Поляна Зерноградского района Артем Ревякин. Сотрудники местной администрации передали его родственникам орден Мужества, которым боец награжден посмертно, сообщила 23 августа своем сайте газета Ростовской области "Наше время".

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне СВО не менее 556 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют поддержку от государства семьям убитых в СВО бойцов, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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