Орден Мужества. Фото: Минобороны России

28 сентября 2024, 05:51

Боец из Ростовской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Артем Ревякин из Зерноградского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 556 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", 23 сентября стало известно, что на Украине убит Муслим Дебизов из Пролетарского района. Он стал, по меньшей мере 555-м бойцом из Ростовской области, который был официально признан убитым в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В зоне СВО на Украине убит уроженец хутора Новая Поляна Зерноградского района Артем Ревякин. Сотрудники местной администрации передали его родственникам орден Мужества, которым боец награжден посмертно, сообщила 23 августа своем сайте газета Ростовской области "Наше время".

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне СВО не менее 556 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют поддержку от государства семьям убитых в СВО бойцов, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Военный из Ростовской области убит в боях", "Два бойца из Ростовской области убиты в зоне СВО", "Военный из Ростова-на-Дону умер после ранения на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 сентября 2024, 06:49

  • Аналитики усомнились в эффективности обращения Совета старейшин Абхазии к властям

    Совет старейшин Абхазии, выступивший с призывом к властям не принимать законы, вызывающие в обществе раскол, некоторое время назад был авторитетным, а сегодня, хотя и остается уважаемой организацией, но не имеет влияния. С другой стороны, его призыв к властям, сделанный после ратификации соглашения о судах, может остаться без внимания, поскольку власти Абхазии вообще не внемлют каким-либо призывам со стороны общества, отметили опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики.

28 сентября 2024, 04:05

28 сентября 2024, 02:50

  • Паскарь пожаловался на цензуру в тюрьме

    Письма к волгоградцу Игорю Паскарю, осужденному за поджог коврика у здания ФСБ в Краснодаре, приходят с перебоями, а администрация тюрьмы не дает возможности получать газеты и книги, рассказали правозащитники. По их словам, цензура запрещает знакомиться с некоторыми новостями, так, Паскарю не дали прочитать про обмен заключенными.

28 сентября 2024, 01:54

  • Суд согласился допросить свидетелей защиты по делу Ягублу

    Бакинский суд по тяжким преступлениям частично удовлетворил просьбу защиты о допросе дополнительных свидетелей по делу Тофига Ягублу, согласившись вызвать в суд четырех человек, рассказал адвокат. Суд согласился на вызов свидетелей, чтобы создать видимость объективного правосудия, уверена дочь политика.

28 сентября 2024, 01:03

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи