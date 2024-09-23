23 сентября 2024, 06:39

Военный из Ростовской области убит в зоне военной операции

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Военнослужащий Муслим Дебизов из Пролетарского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 555 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 22 сентября представителями властей и силовиками были официально признаны убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 554 бойцов из Ростовской области.

Ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют поддержку от государства семьям убитых в СВО бойцов, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

В зоне СВО на Украине убит военнослужащий из Пролетарского района Муслим Дебизов, сообщила 13 сентября администрация школы в хуторе Уютный на странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне СВО не менее 555 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Военный из Ростовской области убит в боях", "Два бойца из Ростовской области убиты в зоне СВО", "Военный из Ростова-на-Дону умер после ранения на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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