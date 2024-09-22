Двое бойцов из Миллеровского района убиты в зоне военной операции

22 сентября 2024, 12:02

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Военнослужащие Руслан Амиров и Вячеслав Тютюнников из Миллеровского района убиты в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 554-х бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", ранее представителями властей и силовиками были признаны убитыми на Украине не менее 552-х бойцов из Ростовской области.

Поддержку от государства семьям убитых в специальной военной операции бойцов не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

Военнослужащий Руслан Амиров и Вячеслав Тютюнников убитs в зоне военной операции на Украине. В честь них в Титовском сельском поселении открыты мемориальные доски. В церемонии их открытия приняли участие, в том числе, заместитель главы администрации Миллеровского района Александр Ищенко и глава администрации Титовского сельского поселения Елена Нырненко, сообщила 4 сентября на своем сайте районная газета "Наш край".

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военной операции не менее 554-х бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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