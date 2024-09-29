Михаил Смоляков. Фото: администрация Советского городского округа - https://vk.com/wall-187400757_4246

29 сентября 2024, 05:19

Боец со Ставрополья убит в зоне военной операции

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Михаил Смоляков из Советского района убит на Украине. С начала военной операции официально признан убитым как минимум 491 боец из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 24 сентября представителями властей и силовиками официально были признаны убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 490 бойцов из Ставропольского края.

В зоне СВО убит военнослужащий-контрактник из села Правокумское Михаил Смоляков, сообщила 20 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Советского городского округа.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 491-го бойца из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Власти назвали имена 13 убитых в СВО бойцов со Ставрополья", "Десять бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО", "Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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