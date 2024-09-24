24 сентября 2024, 05:09

Восемь бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО

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Алексей Глущенко, Артем Хорунжий, Гарик Давидян, Данил Мисюра, Екатерина Гладкова, Марат Маматов, Михаил Капитонов и Сергей Смердов убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 490 бойцов из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 22 сентября представители властей и силовики официально признали убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 482 бойцов из Ставропольского края.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В селе Степное Степновского района открыт стенд памяти в честь погибших в зоне СВО военнослужащих Артема Хорунжия, Алексея Глущенко, Гарика Давидяна, Данила Мисюры, Екатерины Гладковой, Михаила Капитонова, Марата Маматова и Сергея Смердова, сообщила 13 сентября администрация местной муниципальной детской библиотеки на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 490 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине", "Власти назвали имена 13 убитых в СВО бойцов со Ставрополья", "Десять бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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