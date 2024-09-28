Аналитики поспорили о претензиях антикоррупционного бюро к грузинским активистам

28 сентября 2024, 20:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антикоррупционное бюро Грузии неправомерно сочло вмешательством в предвыборную кампанию действия руководителей двух неправительственных организаций, указали грузинские аналитики Вахтанг Хмаладзе и Давид Дарчиашвили. Претензии властей обоснованны и вызваны чрезмерной политической активностью общественных организаций, возразил их оппонент Заал Анджапаридзе.

Как писал "Кавказский узел", Антикоррупционное бюро Грузии сочло вмешательством в предвыборную кампанию действия организации Transparency International* с директором Экой (Екатериной) Гигаури и движения Choose Europe ("Выбери Европу") с директором Хатуной Лагазидзе. По мнению бюро, обе организации и их руководители активно участвуют в предвыборной кампании и являются "субъектами с предвыборными целями", поэтому на них должен распространяться закон "О политических объединениях граждан". Бюро обязало директоров обеих организаций представить финансовые отчеты и информацию о банковских реквизитах.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Антикоррупционное бюро Грузии признало Екатерину Гигаури и Хатуну Лагазидзе "субъектами с политическими целями", хотя на тот момент они не были кандидатами в депутаты, и лишь после окончания приема партийных списков Центризбиркомом стало известно, что обе активистки баллотируются по спискам оппозиционных партий, сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший председатель юридического комитета парламента Вахтанг Хмаладзе.

"Антикоррупционное бюро сделало это заявление, но в то время они еще не были кандидатами в депутаты, и это заявление было незаконным, точка. Сегодня их обеих можно считать лицами, имеющими избирательные цели, так как они - кандидаты в депутаты парламента, но официально они станут ими, когда эти партийные списки зарегистрирует Центральная избирательная комиссия", - сказал он.

Закон "О политических объединениях граждан" с 2013 года вводит понятие "избирательные цели" для неправительственных организаций и определяет, что человек считается имеющим открыто заявленные избирательные цели, если ставит цель с помощью выборов получить избираемую должность – например, стать кандидатом в депутаты. Подобное заявление должно быть публичным, при этом общественные организации и их представители имеют право выступать в поддержку какой-либо политической партии или против политической партии, отметил Хмаладзе.

17 июля было объявлено о создании движения "Выбери Европу", которое будет агитировать голосовать против "Грузинской мечты". Оно было создано рядом общественных деятелей и политологов, среди которых эксперт по вопросам безопасности Хатуна Лагазидзе, профессор, политический аналитик Лела Джеджелава и учредитель центра стратегического анализа Грузии Георгий Рухадзе. Тбилисский городской суд разрешил Антикоррупционному бюро получить информацию о банковских счетах представителей общественного движения "Выбери Европу" и его расходах. Власти таким образом пытаются выявить доноров организации, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

НПО абсолютно вольны выявлять свои отношения к событиям

Бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили счел действия Антикоррупционного бюро давлением на активные неправительственные организации и "частью репрессиями".

"НПО абсолютно вольны выявлять свои отношения к событиям, называть их из-за этого политическими партиями - это глупость, ограниченность. Нет такого ни в международном праве, ни в грузинском законодательстве. Это - репрессивные натуры властей. Общественные организации могут критиковать правительство, если оно дает повод для этого, и могут агитировать принять участие в выборах, чтобы спасти грузинское государство", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Антикоррупционное бюро действует правомерно, а если такое решение принято, значит, для него были основания, считает в свою очередь координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

"Видимо, Антикоррупционное бюро приняло своё решение на основании тех данных и мониторинга, который они провели. Раньше общественные организации принимали участие в предвыборной кампании косвенно, но не так активно, как сейчас", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Это уже не чисто информационная кампания, это уже действие субъекта, имеющего политические цели

По его словам, ранее ряд общественных организаций вел политическую агитацию под видом информационной кампании, как в пользу власти, так и против нее. В частности, это было на выборах в органы местного самоуправления в 2021 году и парламентских выборах в 2020 году.

"Однако это были эпизодические проявления, на которые никто не обращал внимания. Сейчас они стали настолько интенсивными, настолько явными, что на них не обратить внимание стало невозможно. Когда организация выражает четкую политическую позицию в поддержку одной политической партии - это уже не чисто информационная кампания, это уже действие субъекта, имеющего политические цели", - сказал Анджапаридзе.

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* признана в России нежелательной организацией.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.