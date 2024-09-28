Суд утвердил приговор трем Свидетелям Иеговы* из Новочеркасска

28 сентября 2024, 08:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ростовский областной суд оставил в силе приговор Свидетелям Иеговы* Гарегину Хачатуряну, Геворгу Ерицяну и Любови Галицыной, которые ранее были признаны виновными по делу об экстремизме.

Как информировал "Кавказский узел", 28 июня стало известно, что суд приговорил новочеркасских Свидетелей Иеговы* Гарегина Хачатуряна, Геворга Ерицяна и Любовь Галицыну к различным срокам лишения свободы, признав их виновными в экстремизме.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Суд утвердил приговор Свидетелям Иеговы* Геворгу Ерицяну, Гарегину Хачатуряну и Любови Галицыной, сообщил 27 сентября правозащитный проект "ОВД Инфо"**.

Ерицян, Хачатурян и Галицына обжаловали приговор в Ростовском областном суде, однако он оставил решение суда в Новочеркасске без изменений.

Ерицян приговорен к шести годам и двум месяцам заключения, Хачатурян – к шести годам и шести месяцам заключения. Срок лишения свободы Галициной – два года и три месяца – считается отбытым за время содержания в СИЗО, сообщается на сайте, где собраны сведения об уголовных делах в отношении российских "Свидетелей Иеговы"*.

Напомним, в сентябре 2023 года суд в Новочеркасске закрыл процесс по делу Хачатуряна, Ерицяна и Галицыной. В декабре того же года Галицына, которая год и четыре месяца провела в СИЗО, была переведена под домашний арест.

По версии следствия, Галицына участвовала в религиозных собраниях, доводила до местных жителей содержание религиозной литературы, привлекала людей в качестве новых членов религиозного объединения. Следствие считает, что Хачатурян и Ерицян совершали такие же действия, но также были организаторами религиозной организации.

Материалы о событиях, связанных с преследованием Свидетелей Иеговы*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.