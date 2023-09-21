Процесс по делу трех новочеркасских Свидетелей Иеговы* объявлен закрытым

21 сентября 2023, 10:41

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Суд в Новочеркасске закрыл процесс по делу Свидетелей Иеговы* Гарегина Хачатуряна, Геворга Ерицяна и Любови Галицыной, обвиняемых в экстремизме. Срок их содержания под стражей продлен на полгода.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 августа 2022 года в Новочеркасске прошли обыски по десяти адресам. После следственных действий 55-летнего Свидетеля Иеговы* Гарегина Хачатуряна и 35-летнего Свидетеля Иеговы* Геворга Ерицяна арестовали. 20 августа 2022 года Новочеркасский горсуд арестовал 66-летнюю Свидетельницу Иеговы* Любовь Галицыну.

Новочеркасский городской суд Ростовской области объявил закрытым процесс по делу в отношении Свидетелей Иеговы* Геворга Ерицяна, Гарегина Хачатуряна и Любови Галицыной, рассказал родственник одного из подсудимых.

"Суд решил закрыть заседания из-за того, что дело по экстремистской статье. Поэтому никто не сможет присутствовать как слушатель. Защита наверно будет ходатайствовать о гласности процесса", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

20 сентября прошло предварительное заседание суда, на котором всем подсудимым, в том числе Любови Галицыной, продлили содержание под стражей ещё на полгода. Заседания по их делу начнутся с 9 октября, добавил родственник одного из подсудимых.

У Галицыной в СИЗО ухудшилось самочувствие и только в августе удалось добиться обследования, рассказал представитель европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский. "В ходе прокурорской проверки в СИЗО Любовь Галицыну посещает представитель Минздрава. Врач выслушал жалобы верующей в связи с ее заболеванием и провёл на месте доступное для условий СИЗО обследование", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По версии следствия, поводом для возбуждения дела в отношении Хачатуряна, Ерицяна и Галицыной стал рапорт старшего оперуполномоченного ЦПЭ Ростовской области. Хачатурян и Ерицян обвинены по части 1 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации" (предусматривает до 10 лет заключения, – Прим. "Кавказского узла"), Галицына обвинена по части 2 этой же статьи (предусматривает до шести лет заключения, – Прим. "Кавказского узла").

В постановлении следователя (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") сказано, что Галицына участвовала в запрещенных религиозных собраниях, в том числе в виде коллективных богослужений, доводила до населения содержание религиозной литературы, привлекала людей в качестве новых членов религиозного объединения, рассказал Сивульский.

Следствие считает, что Хачатурян и Ерицян совершали такие же действия, но являются организаторами запрещенной религиозной организации.

Адвокат Галицыной во время предварительного следствия ходатайствовала, чтобы дело было прекращено из-за отсутствия противоправных действий ее подзащитной. Галицына не совершила общественно опасные деяния, сказано в ходатайстве.

"Исповедание и распространение веры Свидетелей Иеговы* способом, похожим на цели и задачи, закрепленные в уставах ликвидированных организаций, в том числе в совместном порядке, запрещенной экстремистской деятельностью не является", – заявила адвокат, сославшись на разъяснения Верховного суда России.

По словам Сивульского, Гарегин Хачатурян 1967 года рождения, он уроженец села Карачинар в Азербайджане. Плотник по профессии. Изготавливал мебель, рамы для окон, элементы декора. Вместе с этим занимался ремонтом жилых помещений. Некоторое время Хачатурян жил в Польше и Германии. В 1995 году переехал в Россию и поселился в Новочеркасске.

Далее он заинтересовался религией, стал изучать учение Свидетелей Иеговы*. Хачатурян женат, его супруга – учитель-логопед. Есть сын.

Геворг Ерицян 1987 года рождения, он уроженец Новочеркасска. В юности профессионально занимался спортом, завоевал звание мастера спорта по дзюдо. Окончил политехнический университет, где получил специальность горного инженера. Затем некоторое время работал в полиции. Со временем Ерицян решил оставить службу и вместе со своим родным братом организовал небольшой семейный бизнес – кафе. Мать Ерицяна заинтересовалась религией в 1993 году, а сам Ерицян учением Свидетелей Иеговы* в 2013 году. Он женат, у него двое детей, отметил Ярослав Сивульский.

Любовь Галицына родилась в 1956 году в станице Пластуновская (Краснодарский край). До окончания школы жила в селе Шедок (Краснодарский край). У нее есть сестра и брат. С детства помогала своим родителям ухаживать за большим огородом, который приносил основной доход их большой семье.

После окончания школы Галицына переехала в Новочеркасск, где поступила в Политехнический институт, а затем и в Машиностроительный техникум. Позже вышла замуж и родила двоих детей. В 2015 году ее супруга не стало. Свидетелем Иеговы* она стала в 1997 году. Сейчас Галицына на пенсии. Ее семья сильно переживает из-за разлуки с ней, отметил Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.