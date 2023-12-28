Пожилую Свидетельницу Иеговы* из Новочеркасска перевели под домашний арест

28 декабря 2023, 02:50

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Суд согласился смягчить меру пресечения пенсионерке Любови Галицыной, обвиняемой в по делу об экстремизме вместе с еще двумя новочеркасскими Свидетелями Иеговы*.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 августа 2022 года в Новочеркасске прошли обыски по десяти адресам. После следственных действий 55-летнего Свидетеля Иеговы* Гарегина Хачатуряна и 35-летнего Свидетеля Иеговы* Геворга Ерицяна арестовали. 20 августа 2022 года Новочеркасский горсуд арестовал также 66-летнюю Свидетельницу Иеговы* Любовь Галицыну. В сентябре 2023 года суд объявил процесс по их делу закрытым и продлил на полгода срок содержания под стражей для всех троих обвиняемых.

В мае 2023 года Галицына, которая к тому времени провела в СИЗО уже девять месяцев, пожаловалась на ухудшение состояния здоровья. Защите только в августе удалось добиться для нее обследования, рассказал "Кавказскому узлу"представитель европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

Пенсионерка Любовь Галицына, которая год и четыре месяца провела в следственном изоляторе, отпущена под домашний арест, сообщил 27 декабря правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

По информации проекта, решение Новочеркасский городской суд в Ростовской области согласился смягчить меру пресечения для пожилой женщины. Дело троих верующих из Новочеркасска рассматривается в суде с сентября.

"Гарегин Хачатурян и Геворг Ерицян, также проходящие обвиняемыми по делу, остаются под стражей", - говорится в сообщении Telegram-канала проекта.

Решение о переводе Галицыной под домашний арест было принято 25 декабря, отмечает сайт отслеживающий преследования свидетелей Иеговы* в России.

По информации Ярослава Сивульского, Любовь Галицына родилась в 1956 году в станице Пластуновская на Кубани, а до окончания школы жила в селе Шедок. После окончания школы Галицына переехала в Новочеркасск, где поступила в институт, позже вышла замуж и родила двоих детей. Свидетелем Иеговы* она стала в 1997 году, сейчас Галицына на пенсии.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.