Чиновники в Новолакском районе заподозрены в мошенничестве с землями для переселенцев

27 сентября 2024, 08:59

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В Новолакском районе чиновники передали по подложным документам посторонним людям 40 земельных участков, предназначенных для переселения лакцев с территорий бывшего Ауховского района, заявили следователи.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре стало известно, что суд в Махачкале заочно приговорил к лишению свободы предпринимателя Карамудина Гарунова. Руководитель стройфирмы признан виновным в многомиллионном мошенничестве при строительстве 202 домов для лакских переселенцев с территорий бывшего Ауховского района. Строительство предполагалось по республиканской программе "Переселение лакского населения на новое место жительства на 2011-2013 годы".

29 сентября 2017 года правительство Дагестана приняло новую программу "Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района". Сроками ее реализации названы 2018-2025 годы, при этом, согласно постановлению, программа реализуется в один этап.

Должностные лица администраций "ряда населенных пунктов" Новолакского района подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при оформлении земельных участков по программе переселения, сообщило 26 сентября в своем телеграм-канале управление СКР по Дагестану.

Дело возбуждено по материалам республиканского ФСБ. Сколько чиновников и из каких населенных пунктов стали подозреваемыми, ведомство не уточнило.

По версии следствия, чиновники изготовили подложные документы, необходимые для получения земельных участков на территории вновь образованного села Новолакское (Новострой) для 40 жителей республики, хотя знали, что те не входят в категорию граждан, признанных переселенцами.

"На основании подложных документов в период с 2016 по 2022 годы лицам, в установленном порядке не признанными переселенцами, были выделены не менее 40 участков, общей кадастровой стоимостью более 9,4 млн рублей", - сообщило ведомство.

Напомним, восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено, заявили в феврале местные активисты. В марте жители села Гамиях Новолакского района в обращении к главе Дагестана потребовали ввести мораторий на приватизацию земель на территории, на которой должен быть восстановлен Ауховский район. Они получили ответ, что администрацию района обязали провести экспертизу всех заявок на земельные участки "на предмет соответствия".

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. На части этой территории образован Новолакский район и заселен лакцами, а часть была передана Казбековскому району и заселена аварцами. В 1957 году чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину.

С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

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