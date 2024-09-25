Предприниматель осужден по делу о хищениях при строительстве домов для лакских переселенцев

25 сентября 2024, 06:03

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Суд в Дагестане заочно приговорил к пяти годам колонии предпринимателя Карамудина Гарунова, признав его виновным в хищении более 19 миллионов рублей при строительстве жилья для лакских переселенцев из бывшего Ауховского района.

Как писал "Кавказский узел", восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено, заявили в феврале местные активисты. В марте жители села Гамиях Новолакского района в обращении к главе Дагестана потребовали ввести мораторий на приватизацию земель на территории, на которой должен быть восстановлен Ауховский район. Они получили ответ, что администрацию района обязали провести экспертизу всех заявок на земельные участки "на предмет соответствия".

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. На части этой территории образован Новолакский район и заселен лакцами, а часть была передана Казбековскому району и заселена аварцами. В 1957 году чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину. С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Советский райсуд Махачкалы заочно приговорил к пяти годам лишения свободы предпринимателя Карамудина Гарунова, признав его виновным в мошенничестве (статья 159 УК РФ) при строительстве домов для лакских переселенцев с территорий бывшего Ауховского района. Сам предприниматель объявлен в розыск, говорится в тексте заочного приговора, опубликованного на сайте суда.

Согласно приговору, Гарунов возглавлял ООО "Стройпрогресс", которое было генподрядчиком по госконтракту на 498 миллионов рублей на строительство 202 домов по республиканской программе "Переселение лакского населения на новое место жительства на 2011-2013 годы". Заказчиком выступало ГУП "Дирекция "Новострой".

По данным суда, Гарунов заключил с четырьмя компаниями фиктивные договоры субподряда на строительство, заверив, что работы выполнит его предприятие. После этого предприниматель, "не намереваясь выполнять работы в полном объеме" приобретал и поставлял на объекты "строительные материалы более низкого качества и стоимости".

Общая сумма завышения объемов и стоимости выполненных работ и материалов, указанных в актах, составила 19 255 422 рубля, указал суд. "В судебное заседание подсудимый обеспечен не был, поскольку находится, согласно представленным суду материалам уголовного дела, в международном розыске", - указано в документе.

Суд заочно приговорил Гарунова к пяти годам колонии общего режима, а также удовлетворил иск правительства Дагестан о взыскании с Гарунова суммы причиненного ущерба в 19 255 422 рубля.

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