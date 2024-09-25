Администрация президента США отказалась от встреч с делегацией Грузии

25 сентября 2024, 13:27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация Джо Байдена отменила приглашение, выданное грузинской делегации во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Спикер парламента Грузии усмотрел в этом попытку влияния на грузинскую оппозицию.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября Минфин США ввел санкции в отношении двух грузинских чиновников – начальника департамента по особым поручениям (спецназа) МВД и его заместителя. Санкции также затронули лидеров пророссийского движения "Альт-Инфо" и еще 60 человек. Американские санкции стоит рассматривать как предупреждение, что фальсификация выборов для победы "Грузинской мечты" приведет к более жестким и широким ограничениям, указали политологи.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов. Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Администрация президента США Джо Байдена отменила приглашение на прием премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, сообщил сегодня член политсовета «Грузинской мечты» и председатель парламента Шалва Папуашвили.

"Я никак не могу оценить такое поведение. Американская администрация уже столько лет называет нас стратегическим партнером, и они могли хотя бы поучиться гостеприимству у грузинского народа", - приводит сегодня его слова "ИнтерпрессНьюс".

Такое поведение "несерьезно", пожаловался Папуашвили и связал действия администрации Байдена с состоянием оппозиции в Грузии. "Чем более необъяснимы и тяжелы действия, тем это прямой показатель состояния оппозиции в Грузии. Положение оппозиции настолько плачевно, что даже администрация США не чурается каких-либо нестандартных действий, чтобы как-то подтолкнуть оппозицию, чтобы дать ей тему для разговора. К сожалению, это тоже одно из проявлений вмешательства во внутреннюю политику страны", - сказал он.

Ираклий Кобахидзе, возглавляющий грузинскую делегацию на Генассамблее ООН, изначально значился в списке приглашенных на прием Байдена наряду с руководителями государств и высокопоставленными чиновниками ООН, пишет издание.

Напомним, 6 июля стало известно, что из-за пересмотра стратегических отношений Минобороны США перенесло на неопределенный срок проведение в Грузии военных учений "Достойный партнер" (Noble Partner).

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.