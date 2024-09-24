24 сентября 2024, 16:06

Два военных из Дагестана убиты на Украине

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Мурад Яхьяев и Руслан Идрисов убиты в боевых действиях, сообщила администрация Дагогней. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1034 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Заур Идрисов стал как минимум 1032-м военным из Дагестана, убитым в военной операции на Украине, о котором сообщалось официально.

Мурад Яхьяев и Руслан Идрисов убиты в военной операции на Украине, сообщила 19 сентября в своем Telegram-канале пресс-слежда администрации Дагестанских Огней, отчитываясь о передаче наград их родным. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1034 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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