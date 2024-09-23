Мемориальная плита Зауру Идрисову. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Хивского района от 20.09.24, https://t.me/mo_khivskiy/15458

23 сентября 2024, 20:35

Боец из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заур Идрисов убит в зоне боевых действий, сообщила администрация Хивского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1032 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню власти назвали имена как минимум 1031 бойца из Дагестана, убитого в специальной военной операции на Украине.

Заур Идрисов убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Хивского района, сообщая об открытии мемориальной плиты на доме его родителей в селении Хив. Другие подробности об убитом в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1032 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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