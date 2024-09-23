23 сентября 2024, 04:48

Семь бойцов из Дербента убиты в военной операции

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Шахин Тагиев, Михаил Шабанов, Габиб Хандадашев, Мингажидин Мирзеханов, Рашид Ремиханов, Кахир Керимов и Аседулла Гусейнов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 1031 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Марат Арсланбеков стал как минимум 1024-м бойцом из Дагестана, убитым в военной операции на Украине, о котором сообщалось официально.

Шахин Тагиев убит в военной операции на Украине, сообщил 20 сентября в своем Telegram-канале глава Дербента Ахмед Кулиев, отчитываясь о передаче ордена Мужества вдове бойца.

Ранее он информировал о передаче ордена Мужества семье Михаила Шабанова, который был убит на российско-украинской границе, Габиба Хандадашева и Мингажидина Мирзеханова.

Дербентский музей-заповедник в своем Telegram-канале ранее сообщал, что мобилизованный 21-летний Мирзеханов, студент колледжа экономики и права, убит в военной операции 5 февраля 2023 года.

Музей, имеющий статус государственного, также сообщал, что военной операции на Украине убиты Рашид Ремиханов, Кахир Керимов, Аседулла Гусейнов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1031 бойца из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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