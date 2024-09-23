Беженцы из Карабаха добились внимания властей Армении к своим проблемам

23 сентября 2024, 00:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянские беженцы из Азербайджана времен начала карабахского конфликта, которые затем были вынуждены бежать из Карабаха, потребовали от властей Армении поддержки в обеспечении жильем. По их словам, власти после протестной акции беженцев пообещали пересмотреть условия программ поддержки.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня власти Армении объявили о начале приема заявок от беженцев из Нагорного Карабаха на получение жилья, указав обязательным условием наличие гражданства Армении. С получением гражданства возникает волокита, а жилье власти предлагают преимущественно в сельской местности, где проблема с работой, отметили беженцы. Правительству Армении следует смягчить условия ипотечного кредитования карабахских беженцев и не предлагать им жилье на границе с Азербайджаном, заявили активисты. Необходимо также отменить обязательную смену гражданства для переселенцев, указали беженцы.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. В ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от беженцев. 24 апреля офис омбудсмена Нагорного Карабаха заявил, что больше 30% беженцев задумывается об эмиграции из Армении из-за социально-бытовых проблем. Сами беженцы отметили, что решение уехать связано с социально-экономическими проблемами и опасениями за безопасность.

В пресс-службе правительства Армении сообщили, что 3947 семьям вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в 2020 году выданы сертификаты для приобретения недвижимости, предлагается строительство дома с помощью ипотечного кредита - господдержки в виде ежемесячных выплат по ипотечному кредиту для погашения основной суммы и процентов.

По словам представителя правительства Нагорного Карабаха почти 400 семей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха были бенефициарами этой программы по получению сертификата для приобретения жилья, но не знали об этом. "Людей не проинформировали, но также их лишили программы поддержки "40+10 тысяч драмов" как бенефициаров программы жилищного сертификата. Но в то же время эти семьи не смогут воспользоваться новой программой жилищной поддержки правительства РА", - сказал собеседник.

Госпрограмма "40+10" реализуется правительством Армении с октября 2023 года для насильственно перемещенных граждан Нагорного Карабаха. 40 тысяч драмов предназначены для аренды жилья, 10 тысяч драмов – на коммунальные расходы. Программа по предоставлению сертификатов на 10 миллион драмов для покупки жилья, постановлением правительства Армении, было предназначено для семей из перешедших под контроль Азербайджана районов Нагорного Карабаха в результате войны 2020 года. Сертификат могли получить лишь те семьи, которые проживали в Нагорном Карабахе по госпрограмме переселения.

Руководитель "Союза беженцев НКР" Саро Сарьян рассказал, что с мая правительство Армении прекратило выплачивать финансовую поддержку "40+10".

"После наших возмущений выяснилось, что все армяне-беженцы из Азербайджана, до войны 2020 года проживавшие в городе Шуши, которые опять стали беженцами в результате 44-дневной войны, исключены из программы "40+10". Еще нам заявили, что мы стали бенефициарами программы "10 миллионов драмов для покупки жилья". А ведь мы не переселенцы - когда нас заставили покинуть свои дома, мы перебрались сразу в Нагорный Карабах. Нас не предупредили, не информировали, а просто оставили без средств, исключив из программы "40+10". И даже не оповестили, что мы бенефициары программы по получению сертификата в размере 10 миллионов драмов. Такое отношение просто непонятно. А ведь мы беженцы не единожды, а в третий раз, и такое несправедливое отношение. Нам ничего не оставалось, как организовать протестные акции. И нам всегда обещали, что решат проблему. Вот и 19 сентября, когда мы протестовали у здания правительства, нас приняли в министерстве по социальным вопросам и обещали в течение двух недель решить проблему", - рассказал Сарьян корреспонденту "Кавказского узла".

Протестная акция прошла днем 19 сентября перед зданием министерства по социальным вопросам Армении.

Житель города Шуши, беженец из Азербайджана, Шуши и Степанакерта, юрист Юрий Аванесян рассказал, что "с мая некоторые жители Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла"), в основном беженцы из Азербайджана, лишены программы жилищной помощи и господдержки "40+10".

"Мы обратились в различные территориальные подразделения министерства труда и социальных вопросов Республики Армения. 12 июля нам сообщили, что мы являемся получателями сертификата "10 миллионов драмов" и поэтому лишены финансовой поддержки "40+10". В список, который был представлен правительству Армении, в основном вошли граждане, неоднократно переселенные, среди которых также есть семьи погибших, пожилые люди и инвалиды. На наши запросы не дают внятного, конкретного ответа", - сказал юрист.

Он отметил, что "никто из нас не знал об этом решении, и это уже есть нарушение наших прав" и что "наше требование состоит в том, чтобы вынужденные переселенцы из Арцаха в равной степени воспользовались программой жилищной помощи".

Он добавил, что "участников акции принял заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Давид Хачатрян, который заверил, что вопрос будет обсужден и принят соответствующее решение, но мы надеемся, что правительство Армении отреагирует очень быстро и вопрос будет решен путем взаимопонимания".

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.