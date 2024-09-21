Президент Грузии помиловала Георгия Шанидзе

21 сентября 2024, 05:00

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Приговоренный к четырем годам лишения свободы участник акций протеста против закона об иноагентах Георгий Шанидзе помилован указом президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Как писал "Кавказский узел",16 сентября суд в Тбилиси приговорил к четырем годам заключения участника акций протеста против закона об иноагентах Георгия Шанидзе. Он был обвинен в повреждении камеры видеонаблюдения у парламента.

Жители Грузии массово выходили на акции против закона об иноагентах, принятого парламентом в мае вопреки протестам. 29 августа Конституционный суд Грузии начал рассмотрение исков 122 истцов, в том числе президента Саломе Зурабишвили, депутатов парламента, активистов и журналистов, которые потребовали признать неконституционным закон "О прозрачности иностранного влияния". Несколько НПО отказались регистрироваться в реестре иноагентов, а благотворительный фонд "Революция добра", помогавший малоимущим семьям в Грузии, и неправительственная организация Animal Project заявили о прекращении работы из-за закона о прозрачности иностранного влияния.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 20 сентября помиловала Георгия Шанидзе, осужденного 16 сентября, пишет "Имеди".

Ранее администрация президента сообщила, что Зурабишвили помиловала одного осужденного, он освобожден от дальнейшего отбывания наказания в виде заключения в пенитенциарном учреждении. При этом в заявлении администрации не была названа фамилия помилованного, сообщает "Грузия-онлайн".

3 июня закон "О прозрачности иностранного влияния, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

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