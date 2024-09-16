Противник грузинского закона об иноагентах приговорен к четырем годам заключения

16 сентября 2024, 23:58

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Суд в Тбилиси назначил четыре года колонии участнику акций протеста против закона об иностранных агентах Георгию Шанидзе по обвинению в повреждении камеры видеонаблюдения у парламента. Сторонники Шанидзе назвали приговор неоправданно суровым и сочли его показательной расправой.

Как писал "Кавказский узел", жители Грузии массово выходили на акции против закона об иноагентах, принятого парламентом в мае вопреки протестам. 29 августа Конституционный суд Грузии начал рассмотрение исков 122 истцов, в том числе президента Саломе Зурабишвили, депутатов парламента, активистов и журналистов, которые потребовали признать неконституционным закон "О прозрачности иностранного влияния". Несколько НПО отказались регистрироваться в реестре иноагентов, а благотворительный фонд "Революция добра", помогавший малоимущим семьям в Грузии, и неправительственная организация Animal Project заявили о прекращении работы из-за закона о прозрачности иностранного влияния.

3 июня закон "О прозрачности иностранного влияния, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

Тбилисский городской суд вынес приговор участнику акций протеста против закона об иноагентах Георгию Шанидзе, признав его виновным в повреждении камер наблюдения и незаконном культивировании наркосодержащих растений (статьи 187 и 256 УК Грузии). По этим обвинениям Шанидзе приговорен к четырем годам лишения свободы.

Шанидзе был задержан во время акций протеста против закона об иноагентах и с 8 мая находился под арестом. Согласно версии обвинения, он повредил камеры наблюдения возле парламента во время митинга, сообщила телекомпания Мтавари архи.

Позже Шанидзе, который был военным и принимал участие в боевых действиях на стороне Украины, также предъявили обвинение по статье о культивировании наркосодержащих растений. 28 июля суд отклонил его ходатайство об освобождении под залог, отмечает Civil Georgia.

\Во время заседания у суда проходила акция в поддержку обвиняемого. Ее участники заявляли, что власти выбрали Георгия Шанидзе для показательной расправы, чтобы усилить в обществе чувство безнадежности и укрепить свои позиции перед выборами. Сам Шанидзе на заседании заявил о политических мотивах дела и просил суд назначить ему условный срок.

“Я до сих пор не могу считать себя преступником. Я считаю, что делал то, что было нужно для моей страны, и совершил преступление, в котором меня обвиняют, не потому, что хотел повредить камеру, как утверждает прокурор”, - заявил он.

Родственники Шанидзе и участники акции в его поддержку рассчитывали, что Шанидзе приговорят к условному сроку. "Четыре года были действительно неожиданными, но мы ожидали, что это будет показательное наказание, так произошло. То же самое произойдет со всеми нами, если мы не будем молчать", - заявила активистка Теона Местумре.

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